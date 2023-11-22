“سأهاجم إسرائيل إلى أن أموت”.. مغنٍ بريطاني يعبّر عن تضامنه مع غزة في حفل موسيقي (فيديو)

روجر ووترز: لن أكف عن مهاجمة إسرائيل إلا إذا عدّلوا موقفهم وأعطوا الفلسطينيين حقوقهم، وأعادوا الأرض التي بين نهر الأردن والبحر

عبَّر المغني البريطاني روجر ووترز عن تضامنه مع أهالي غزة وإدانته مجازر الاحتلال الإسرائيلي خلال حفل موسيقي له في أوروغواي.

واعتلى ووترز خشبة المسرح، الجمعة، وهو ملتحف بكوفية فلسطينية حول عنقه، بينما عُرضت على الشاشات الضخمة خلفه صور الدمار في غزة خلال الحفل.

روجر ووترز هو الشريك المؤسس لفرقة الروك الإنجليزية “بينك فلويد”، وأكد بعد الحفل أنه سيواصل الهجوم على إسرائيل وسياساتها في الضفة الغربية وغزة، إلى أن يموت.

“المسألة بسيطة”

وشدَّد الفنان البريطاني على أنه لن يكف عن الهجوم على إسرائيل إلا إذا “عدّلوا موقفهم وأعطوا السكان الأصليين حقوقهم، وأعادوا الأرض التي بين نهر الأردن والبحر”، وختم قائلًا “المسألة بسيطة”.

ورأى ووترز أن الهجوم الذي شنته كتائب القسام على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول “وجه من أوجه المقاومة المشروعة ضد الاحتلال”.

وقال في برنامج تلفزيوني “مقاومة الاحتلال مبرَّرة قانونًا وأخلاقًا منذ عام 1967″، وأوضح للمذيع أنه لا يمكنه معرفة ماذا فعل مقاتلو القسام في ذلك اليوم، لكن تصرّفهم مبرَّر.