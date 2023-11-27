طفلة فلسطينية تنشد العلاج في الخارج بعدما فقدت القدرة على المشي جراء قصف إسرائيلي

وجهت طفلة فلسطينية من مخيم جباليا بقطاع غزة، رسالة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناشده فيها السماح لها بالعلاج في الدوحة، عقب إصابتها إصابات بالغة جراء قصف إسرائيلي.

ومن داخل مدرسة جنين جنوبي القطاع التي تحولت إلى مركز لإيواء النازحين مؤخرا، قالت الطفلة ندى المدهون لمراسل الجزيرة مباشر “أنا تعرضت لنزيف في الطحال وكسر في الجمجمة، وأناشد الشيخ تميم أني أسافر لقطر، عشان أتعالج وأمشي زي أطفال العالم”.

وعن اختيارها لدولة قطر بالتحديد قالت ندى “عشان هي دولة شقيقة ودولة إنسانية”.

ويشكل الأطفال نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويتكدس كثيرون منهم في ملاجئ مؤقتة، وفي مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد نزوحهم من منازلهم، ولا يملكون سوى القليل من الطعام والمياه النظيفة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.