“كل يوم قلبي بيتكسر على أطفال غزة”.. طفل مصري يبكي مذيع الجزيرة مباشر (شاهد)

على قدر براءتها وبساطتها، جاءت كلمات ياسين قوية تحمل مشاعر صادقة ومؤثرة

بكلمات عفوية، عبّر الطفل المصري “ياسين” ذو السبع سنوات عن مشاعره تجاه ما تتعرض له غزة من قتل ودمار واستشهاد الأطفال وحرمانهم من حق الحياة والوجود في أرضهم.

وعلى قدر براءتها وبساطتها، جاءت كلمات ياسين قوية تحمل مشاعر صادقة ومؤثرة حتى أنها أبكت مذيع الجزيرة مباشر مصطفى عاشور في ختام مداخلته مع الطفل.

وبدأ الطفل حديثه قائلًا “أنا نفسي إخواتنا اللي في فلسطين يتحرروا، ونفسي المسجد الأقصى يتحرر، ونفسي الإسرائيليين يطلعوا بره”.

وتابع “كمان فيه أطفال نفسهم يتعلموا ويروحوا المدرسة بتاعتهم ويكبروا برده، مش حقهم إنهم يموتوا في السن ده”.

وسأله المذيع عما إذا كان يتابع يوميًا قصف المدارس والأطفال في غزة، فردّ الطفل “أنا كل يوم قلبي بيتكسر من كل ما أشوفها، كل يوم لازم قلبي يتكسر، وأنا ممكن دلوقتي قلبي يتكسر من المدة دي اللي إخوانا في فلسطين قاعدين بيموتوا وأنا بكلم حضرتك”.

وشكره المذيع على مشاعره وكلماته، وعندما أخبره أن العالم كله ربما يسمعه الآن وهو على الهواء فوجّه الطفل رسالة قائلًا “لازم النهاردة النهاردة إخواتنا اللي في فلسطين يتحرروا ولازم دلوقتي لو أعيط ويفتحوا لنا الحدود”.

ثم غنّى ياسين مقطعًا من أغنية “أنا دمي فلسطيني” قبل أن يوجّه رسالة لأهل غزة قائلًا “ربنا يرحم كل اللي مات من أطفالكم، ويا رب ينصركم، وأنتم في مكان حلو، وإن شاء الله تخشّوا (تدخلوا) الجنة”.

وختم الطفل مداخلته بأنه يحب الرسم وأنه رسم علم فلسطين إلى جوار علم مصر.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 18608 شهداء -نحو 70% منهم أطفال ونساء- و50594 مصابًا.