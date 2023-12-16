شاهد: فرحة طفل نازح في غزة يركض نحو أمه بعد حصوله على طعام

وقف الطفل شاردا، يحمل وعاء فارغا وينظر حوله بحثا عن طعام يسد به رمقه

في قلب ساحة مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقف هذا الطفل الفلسطيني شاردا، يحمل وعاء فارغا وينظر حوله بحثا عن طعام يسد به رمقه بعدما أرهق الجوع جسده النحيل.

ونشرت الإعلامية الفلسطينية دعاء طعيمة مقطع فيديو يظهر تدخلها لمساعدته بحث أحد الأطفال على إعطائه بعضا من طعامه، وبالفعل أفرغ أحد الأطفال قليلا من وعاء طعام كان بيديه، في وعاء الطفل، ليهرول الأخير فرحا إلى أمه ويخبرها بما حدث.

وصاح الطفل بوجه متهلل “ماما.. الواد حط لي”، مشيرًا إلى فرحته بتلقيه المساعدة للحصول على بعض الطعام.

وحظي المقطع باستحسان المدونين، الذين تفاعلوا بشكل واسع مع الطفل معربين عن حزنهم مما آلت إليه أوضاع النازحين ولا سيما الأطفال، من شحّ في الماء والغذاء والدواء؛ جراء الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الاحتلال على سكان غزة.

وكان المفوّض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد حذّر في وقت سابق من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة “تخطّت الانهيار”.

واضطر 1.9 مليون شخص إلى الفرار من المعارك وانتقلوا إلى جنوب القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن عشرات آلاف النازحين الذين وصلوا إلى رفح منذ الثالث من ديسمبر/كانون الأول “يواجهون ظروفًا كارثية في أماكن مكتظة بالسكان داخل وخارج الملاجئ”.

وأضاف “تنتظر حشود لساعات حول مراكز توزيع المساعدات والناس في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والرعاية والحماية”، في حين أن “غياب المراحيض يزيد من مخاطر انتشار الأمراض” خصوصًا عندما تسبب الأمطار فيضانات.