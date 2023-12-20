“انتفضوا فرسان بلادي”.. طفل في غزة يرتجل قصيدة على الهواء ويتوعد الاحتلال “لن أرحم من دنّس داري” (شاهد)

حظي الطفل بتصفيق واستحسان من الأطفال المحيطين به في المخيم، مع إشادة من مراسل الجزيرة مباشر

بأداء متميز وحضور لافت، ألقى طفل فلسطيني من داخل مخيم تل السلطان بشمال غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قصيدة شعرية توعد فيها الاحتلال الإسرائيلي بالهزيمة والانتصار عليه في الحرب التي يشنها ضد القطاع المحاصَر.

وبدأ الطفل مجد الخطيب يُنشد أمام عدسة الجزيرة مباشر قائلًا “بالقلم وبالدم الجاري كتبت إليك أشعاري، يا قدس يا مسرى نبينا يا رمز الأمة والدارِ، سأقدّم روحي على كفي سأحارب كل الأشرارِ، سأجزّ رؤوس بني رجس لن أرحم من دنّس داري”.

وتابع “القدس عروس عروبتنا تصرخ فتهز الأشجارِ، ها قد دنسني بني رجس صهيوني، دنّس جدراني، والعرب في غفلة عني انشغلوا في كنز المالِ، عاصمة فلسطين الحرة تصرخ يا أبتِ وتنادي، انتفضوا فرسان بلادي.. انتفضوا فرسان بلادي”.

وحظي الطفل بتصفيق واستحسان من الأطفال المحيطين به في المخيم، مع إشادة من مراسل الجزيرة مباشر الذي عقب بالقول “من قلب الألم والمعاناة في مخيمات النزوح هذه رسالة الطفل الفلسطيني، يعطيك العافية”.

ويُمثل الأطفال 47% من سكان القطاع البالغ تعدادهم 2.2 مليون نسمة، وقد استشهد الآلاف منهم خلال الحرب التي دامت 75 يومًا حتى الآن.