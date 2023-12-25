أبسط مقومات الحياة.. أمنيات أهل غزة في العام الجديد (شاهد)

مع نهاية كل عام، تتجدد أمنيات أهالي غزة بتحقيق الأمن والسلام في أرضهم، لكن هذه المرة الوضع مختلف تمامًا، حيث اتفق عدد كبير من الأهالي أن العام الجاري 2023، هو الأسوأ والأصعب بالنسبة لهم بسبب الحرب غير المسبوقة التي تشنها إسرائيل وتُحدث دمارًا كبيرًا بالقطاع.

وعن أمنياتهم في العام الجديد 2024، أجمع كثيرون على أن أبسط أمانيهم تتمثل في إنهاء الحرب وإحلال السلام وعودة الأمن والأمان لقطاع غزة وأن ينعم أطفالهم بحياة طبيعية مثل جميع أطفال العالم.

وتمنى عدد من النازحين العودة مجددًا إلى ديارهم وإعادة إعمار ما تهدّم منها، وناشد بعضهم المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق نار طويل حتى يتمكنوا من استقبال العام الجديد مثل باقي شعوب الأرض.

ووجّه بعضهم نداءً إلى الدول العربية بإعادة إعمار غزة من جديد عقب إنهاء الحرب.