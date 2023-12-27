“المطرة حلوة”.. أطفال في رفح يلهون تحت زخات المطر رغم القصف والدمار (فيديو)

رغم كل شيء، تعالت أصوات ضحكات الصغار بحثا عن لحظات قصيرة من البهجة وسط أجواء الشتاء

وثقت عدسة الجزيرة مباشر لحظات لهو عدد من الأطفال بأحد مراكز الإيواء في رفح جنوبي قطاع غزة تحت الأمطار، في محاولة للترفيه عن أنفسهم والخروج من جو القصف الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأخذ بعض الأطفال في ساحة مدرسة القدس الثانوية للبنات، يلعبون كرة القدم مع بعضهم بعضا تحت زخات المطر، بينما انشغل آخرون بالركض وراء بعضهم في مرح، وتعالت أصوات ضحكهم بحثا عن لحظات قصيرة من البهجة وسط أجواء الشتاء، فيما علق بعضهم بالقول “المطرة حلوة”.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد قال في وقت سابق، إن طفلا يُقتل في المتوسط كل 10 دقائق في قطاع غزة، محذرًا من أنه لا يوجد مكان آمن ولا يوجد أحد آمن في غزة.

أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فقد حذرت من أن حياة مليون طفل في غزة باتت معلقة بخيط رفيع مع انهيار الخدمات الصحية للأطفال تقريبا في أنحاء القطاع كافة.