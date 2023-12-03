متقدما على أسماء إسبانية عريقة.. “محمد” الأول في برشلونة

تُعرَف الجاليات المسلمة في إسبانيا بارتفاع أعداد المواليد بأوساطها، ويقابل ذلك تناقص حاد في أعداد المواليد بين السكان الإسبان.

وفي هذا السياق، تُعَد محافظة ألميريا جنوبي البلاد أفضل مثال حيث تزيد نسبة سكانها يوميًّا بما معدله 19.3 أجنبيًّا، مقابل 3.3 فقط من الإسبان.

وينمو الأجانب 6 أضعاف أسرع من السكان الأصليين في ألميريا. ووفقًا لبيانات سجل المعهد الوطني للإحصاء (INE) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، اكتسبت المقاطعة 2040 نسمة، منهم 298 إسبانيًّا و1742 أجنبيًّا. وفي المجموع، يبلغ تعداد سكان ألميريا نحو 752 ألف نسمة.

ومن نتائج ذلك، تغيُّر قائمة الأسماء الأكثر شيوعًا في البلاد، التي كانت الأسماء الإسبانية تسيطر من دون منازع عليها حتى سنوات قريبة.

وبعيدًا عن محافظة ألميريا (في برشلونة على سبيل المثال)، وحسب البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، فقد تقدَّم اسم “محمد” على أسماء تقليدية وشعبية وتاريخية، مثل أرناو وجيرارد وسيرجي، ليضع نفسه بين الأسماء الأكثر شعبية في العاصمة الكاتالونية.

ويحمل اسم محمد حاليًّا في برشلونة 13326 شخصًا، بينما يحمل بقية الأسماء التي تتبعه في الترتيب 13244 و13184 و13146 شخصًا على التوالي.

وتقول صحيفة “ذا أوبجكتيف” الإسبانية إن هذا الأمر ليس لافتًا للنظر فقط بسبب عدد الأشخاص الذين يحملون اسم محمد، ولكن لأن “محمد” هو الاسم الوحيد من أصل أجنبي الذي دخل بين الأسماء الأكثر شهرة في برشلونة، وهي ثاني أهم مدينة إسبانية وإحدى أشهر المدن الأوروبية على الإطلاق. إضافة إلى ذلك، كان اسم أرناو تاريخيًّا واحدًا من أكثر الأسماء شيوعًا في إقليم كاتالونيا قبل أن يزيحه اسم محمد.

وفي عموم إسبانيا، هناك ما يصل إلى 66340 شخصًا يحملون اسم محمد. وفي السنوات الأخيرة، احتل اسم محمد مراكز تُراوح من 60 إلى 65 في ترتيب أسماء الرجال الأكثر شيوعًا في إسبانيا.

وفي سبتة ومليلية، محمد هو اسم غالبية الرجال المقيمين في المدينتين. أما في باقي مدن إسبانيا الرئيسة، فيحمل اسم محمد في مدريد 7000 شخص، وفي مورسيا 3447، وفي جيرونا 3688، وفي ألميريا 3600.