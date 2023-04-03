ما الفرق بين “الفجر الصادق” و”الفجر الكاذب” ومتى ينبغي الإمساك؟ (فيديو)

كشف شيخ قراء طرابلس بلال بارودي، لقائه في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر عن الفرق بين نوعي الفجر “الصادق” و”الكاذب”.

ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟

وقال باردودي إن الاختلاف في “اتجاه شعاع النور، ففي الفجر الكاذب يظهر الشعاع عموديًّا، وفي الصادق يظهر أفقيًّا”.

وأشار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “إذا أذّن بلال فكلوا وإذا أذّن ابن أم مكتوم فأمسكوا”، في إشارة إلى أن بلالًا كان يؤذن عند الفجر الكاذب لينبه الناس على تناول الطعام والاستعداد للفجر، وإذا أذّن ابن أم مكتوم فهو الفجر الصادق وعلى المسلمين الإمساك عن الطعام.

وأضاف بارودي “أن غالبية البلدان المسلمة لديها مساحة احتياط في توقيت الأذان، مثلًا قد يؤذن المؤذن لصلاة الفجر قبل موعدها بأربع دقائق أحيانًا، وذلك من باب الاحتياط حتى يضمن أن يمسك المسلم عن الطعام”.

وأوضح “أنه في المدن التي يتعذر فيها على المسلم أن يدقق في هذه المسألة، فإنه ملزم بأن يتبع التوقيت الذي يعتمد في الدولة، والذي يكون معترفًا به من قبل إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة للبلد”.

أما مَن كان في بادية أو جبل شاهق فهو الذي عليه أن يتحقق، هل هذا هو الفجر الصادق أم الكاذب؟ وعليه أن يكون مدركًا للفرق بينهما، وفقًا لشيخ قراء طرابلس.

متى ينبغي الإمساك؟

وأكد ضيف برنامج (أيام الله) أن الهدف من الأذان الأول الذي تعمل به بعض المناطق هو فقط تنبيه المسلمين ليتناولوا السحور، أما الإمساك عن الطعام فيكون مع الأذان الثاني الذي يكون فيه شعاع الضوء أفقيًّا، لافتًا إلى أنه لا توجد أخطاء في التوقيتات الرسمية لدى الدول.

أسئلة شائعة:

متى وقت دخول الفجر الصادق؟

وقت دخول الفجر الصادق يبدأ عندما يظهر الضوء الأبيض بشكل أفقي في جهة المشرق، ويكون أكثر إشراقاً من الفجر الكاذب، ويشترط صفاء السماء وعتمتها للتأكد من الوقت بدقة.

ما هي علامات الفجر الصادق؟

الفجر الصادق يتميز بانتشاره بشكل أفقي في الأفق، ويكون ضوءه الأبيض مستمراً ومتزايداً إلى أن يغلب على ظلام الليل، على عكس الفجر الكاذب الذي يظهر على هيئة ذنب الثعلب ويختفي بعد مدة قصيرة.

هل الأذان الثاني هو الفجر الصادق؟

نعم، الأذان الثاني مرتبط بوقت الفجر الصادق، وهو الذي يشير إلى دخول وقت الصلاة والصيام، بينما الأذان الأول يُستخدم عادة لتنبيه الناس للاستعداد للصلاة والصيام قبل وقت الفجر الصادق.

ما الفرق بين أذان الفجر الأول والثاني؟

الأذان الأول يُرفع قبل دخول وقت الفجر الصادق كتنبيه عام، ولا يدل على دخول وقت الصلاة فعلياً. أما الأذان الثاني يُرفع عند تحقق دخول الفجر الصادق، وهو الإشارة الرسمية لبداية وقت الصلاة والصيام.

ما هو موعد الفجر الحقيقي؟

الفجر الحقيقي هو وقت الفجر الصادق الذي يُعرف بظهور الضوء الأبيض وانتشاره أفقياً في جهة الشرق، ويبدأ عند زوال ظلام الليل بشكل مستمر.