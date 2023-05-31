هل للظالم توبة؟ وماذا إذا كان ضحاياه كُثرا أو توفي بعضهم؟ (فيديو)

أجاب الداعية الإسلامي الشيخ بدر الدين عثمان عن حكم توبة الظالم خاصة حين يُتوفى صاحب الحق، وأيضًا في حال اتسعت دائرة الظلم وأصبح عدد مظلوميه أكبر بكثير من أن يُحصى.

وقال عثمان عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، إن للظالم توبة بالطبع، إذا تاب وأناب بشرط رد الحقوق إلى أهلها كاملة غير منقوصة، وطلب العفو والسماح منهم.

وإذا كان المظلوم قد مات، فعليه أن يؤدي الحقوق إلى أهله الورثة إذا كان مالًا أو أمانة يجب ردها ويستسمحهم، وإذا كان الظلم عبارة عن افتراءات فعليه أن يشهر الحقيقة للعامة ويعترف بأمره، ويبرئ المظلوم ليحسّن سيرته حيًّا أو ميتًا.

وإذا اتسعت المظالم وطال الظلم خلقًا لا يحصيهم الظالم، كأن يأكل أموال الكثيرين، فعليه حينئذ أن يجتهد ما استطاع في أن يرد الحقوق إلى أهلها.

وفي حال سفر أحدهم أو بعضهم، فعليه أن يتبرع أو يتصدق نيابة عنهم وهذا أقل القليل، وفق عثمان.