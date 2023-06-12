أردوغان يلعب كرة السلة مع عدد من المسؤولين

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (70 عامًا) في مباراة كرة سلة جمعت عددا من المسؤولين.

ونشر وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشقين باك، عبر تويتر، صورة للمباراة.

وكتب معلقًا على الصورة: “نواصل لعب كرة السلة مع رئيسنا، كما يظهر على الشاشة خلفنا، فإن الفريق الأخضر هو الفائز، نحن في كامل لياقتنا”.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip.🏀 Formumuzdayız.😎 pic.twitter.com/ET9X1v4Kqy — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) June 11, 2023

وفاز في المباراة الفريق الذي يرتدي القميص الأخضر، وهو الذي لعب معه الرئيس أردوغان، بنتيجة 50-22 على الفريق ذي القميص الأبيض.

وظهر في الصورة أيضا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ونواب حزب العدالة والتنمية مصطفى ورانك ومحمد محرم قصاب أوغلو وألباي أوزالان.