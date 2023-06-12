اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال عبر إرسال مقاطع للخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال الجمهور إن الطفل يجب تعليمه أولا ثم تدريبه وحين يبلغ سن الرشد ندخله في سوق العمل. ونصح مشاركون الآباء بعدم تكليف الأطفال بأي عمل إلا إذا كان بصحبة والده أو أحد أفراد عائلته لاستيعاب العمل بفكره لا بمجهوده الجسدي.

وقال متابعون إن الذي يجبر الطفل على العمل وترك مقاعد الدراسة هو فقدان المعيل للأسرة والعديد من الدول لا تتكفل بهم.

وقال مشارك إن الأطفال هم فلذات الأكباد وأمانة في الأعناق ووجب حمايتهم بكل طريقة ووسيلة ممكنة كتوعيتهم وتثقيفهم الثقافة الدينية والاجتماعية التي تهيئهم نفسيا وبدنيا.

ويهدف اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يُحتفل به في 12 يونيو/ حزيران، من كل عام إلى تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال.

ويلتحق الأطفال في جميع أنحاء العالم بأشكال مختلفة من العمل بأجر أو بدون أجر، وتُصنف تلك الأعمال ضمن مفهوم ’’عِمالة الأطفال‘‘ إذا كان الأطفال أصغر (وأضعف) من أن يمارسوا تلك الأعمال، أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر.