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امرأة تستفيق داخل نعش خلال جنازتها في الإكوادور (فيديو)

بدأت المرأة في ضرب النعش بيديها ثم بدأت تتنفس بصعوبة (تويتر)
12/6/2023-|آخر تحديث: 12/6/202309:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بدأت امرأة في الإكوادور بالتنفس فجأة داخل نعشها بينما كان عدد من الأشخاص يجلسون حول النعش خلال مراسم جنائزية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على تويتر بيلا مونتويا (76 عامًا) داخل نعش مفتوح، وتتنفس بصعوبة محاطة برَجلين يساعدانها.

وقال ابنها خيلبرت بالبران، في مقطع فيديو آخر نشرته وسائل إعلام محلية، إن والدته كانت تضرب جوانب النعش ويدها ترتعش.

ونُقلت المرأة إلى المستشفى، وقال ابنها لصحيفة محلية إن “قلبها مستقر” وإن “الطبيب ضغطَ على يدها وتفاعلت معه”.

لكنه أضاف أنها تتنفس باستخدام “أجهزة التنفس الاصطناعي”.

وأُعلنت وفاة بيلا في مستشفى عام بمدينة باباهويو الساحلية جنوب غربي البلاد.

وبحسب وزارة الصحة، أُدخلت بيلا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، و”عانت من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها”.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تكليف لجنة فنية بـ”تحليل هذه الحالة بعمق” وإقامة “تدقيق طبي لتحديد المسؤولية” عن شهادة الوفاة الخاطئة.

وقال بالبيران “أتعافى ببطء مما حدث. الآن كل ما أطلبه هو أن تتحسن صحة والدتي. أريدها أن تكون على قيد الحياة وبجانبي”.

المصدر : الفرنسية