تراجع تاريخي لمعدلات الزواج في الصين

كشفت وسائل إعلام محلية في الصين، أمس الأحد، أن إجمالي عدد حالات الزواج الجديدة في البلاد تراجع في عام 2022 إلى أدنى مستوى منذ بدء تسجيله عام 1985.

وأظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون المدنية أن عدد الزيجات التي جرى إتمامها بلغ 6.83 مليون فقط خلال العام الماضي نزولا بنحو 800 ألف عن عام 2021.

جدير بالذكر أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه ضغوطًا مع تقدم المواطنين في العمر، كما تتعامل السلطات مع تراجع معدل المواليد وكذلك عدد السكان.

وانخفض عدد سكان الصين في عام 2022 لأول مرة منذ 6 عقود، ومن المتوقع أن يمثل ذلك بداية لتراجع على مدى زمني طويل في أعداد مواطنيها، وهو ما سيكون له تداعيات عميقة على اقتصادها والعالم.

📌 تراجع إجمالي عدد حالات الزواج الجديدة بالصين في عام 2022 إلى أدنى مستوى منذ بدء تسجيله حيث بلغت 6.83 ملايين زيجة 📌 بينما كانت أكبر بنحو 800 ألف عام 2021 📌 وانخفض عدد سكان الصين في 2022 للمرة الأولى منذ ستة عقود، وهو ما سيكون له تداعيات عميقة على اقتصادها والعالم. 📌… pic.twitter.com/0O9IY2NT6z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 11, 2023

وتراجع معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى 6.77 مولود لكل ألف شخص، وهو أدنى مستوى مسجل، من 7.52 في عام 2021.

ويحذر علماء السكان من تقدم العمر في الصين قبل أن تصبح بلدا غنيا إذ تتقلص القوة العاملة في البلاد ويزداد إنفاق الحكومات المحلية المثقلة بالديون على سكانها المسنين.

ومن المحتمل أن يعود السبب وراء انخفاض عدد الزيجات إلى تراجع أعداد الشباب، بالإضافة إلى رغبة بعض الشباب المرتبطين بتأجيل إتمام الزواج إلى وقت لاحق، وتغير النظرة للزواج، إلى جانب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا.

وفي مسعى لتشجيع الزواج ورفع معدل المواليد الآخذ في الهبوط في البلاد، قالت الصين الشهر الماضي إنها ستطلق مشروعات تجريبية في أكثر من 20 مدينة لخلق ثقافة “حقبة جديدة” للزواج وإنجاب الأطفال، كما قررت بعض الأقاليم منح المتزوجين حديثا من الشبان تمديدا لإجازات الزواج مدفوعة الأجر.