أيهما أكثر استعدادا لخوض المخاطر؟ دراسة تبحث “آلام الخسارة” عند الرجال والنساء

كشفت دراسة أجريت في بريطانيا أن النساء أقل استعدادًا للإقدام على المخاطر؛ لأنهن أكثر حساسية حيال آلام الخسارة من الرجال.

وتوصلت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (British Journal of Psychology) المتخصصة في طب النفس تحت عنوان “الاختلافات بين النوعين من حيث التفاؤل وكراهية الخسارة والسلوكيات اتجاه المخاطر”، إلى أن الرجال أكثر تفاؤلًا “بشكل ملموس” من النساء، مما يجعلهم أكثر استعدادًا للإقدام على المخاطر.

Women are less willing to take risks than men because they are more sensitive to the pain of any losses they might incur than any gains they might make, new research shows.#Women #Work #job https://t.co/BaIV4RyaOE

