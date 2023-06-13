هل يعد النيل حقا أطول أنهار العالم؟ علماء يجيبون عبر رحلة استكشافية

تتفق كل من موسوعتي (غينيس) للأرقام القياسية و(بريتانيكا) على أن نهر النيل العظيم هو أطول نهر في العالم، بطول يبلغ 7088 كيلومترا، يليه نهر الأمازون بمسافة بين المصدر والمصب تبلغ 6575 كيلومترا.

لكن في البرازيل، موطن نهر الأمازون القوي، الذي يشق أمريكا الجنوبية أكثر من الانزلاق عبرها، فإن النيل يحل عندهم ثانيًا، بعد الأمازون الذي يمتد إلى مصبه في المحيط الأطلسي بدءًا من منبعه في جبال الأنديز بغرب أمريكا اللاتينية مخترقًا المنطقة الاستوائية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست)، فإنه في الوقت الذي حُسم فيه الجدل بشأن العديد من الحقائق الجغرافية، مثل اعتبار قمة “إفرست” أعلى قمة في العالم، والمحيط الهادي أكبر المحيطات، فإن قضية أطول الأنهار ما زالت بحاجة إلى رأي حاسم، ولا سيما مع وجود نزاع خرائطي داخل أوساط المجتمعات العلمية والاستكشافية في هذا الصدد.

“The Nile is the world’s longest river? The Amazon would like a word.” Sorry, but the Amazon is not the world’s longest river; those Brazilians who think otherwise are simply in DeNile. https://t.co/dOl3GbWqBA — Fred Hoffman, D.Sc. 🇺🇸 (@InfoAgeStrategy) June 12, 2023

ووفقًا للسير كريستوفر أونداتجي، المغامر الإنجليزي الكندي الذي سافر إلى ما يقول إنه منبع النهر البعيد، فإن “النيل بالتأكيد أطول من الأمازون، ولا شك في ذلك”.

لكن بحسب جيدو جيلي، المدير السابق لعلوم الأرض في المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، فإن الأمازون أطول من نهر النيل، ويؤكد ذلك قائلا “ليس لديّ أدنى شك في ذلك”.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وموسوعة بريتانيك، فإن الفرق بين النهرين هو 132 ميلًا فقط (أقل من المسافة بالسيارة من واشنطن إلى فيلادلفيا)؛ إذ يتفوق نهر النيل البالغ طوله 4132 ميلا على نهر الأمازون البالغ 4000 ميل.

يُشار إلى أن الاختلاف في تحديد منابع هذه الأنهار يؤدي إلى تباين في قياس طولها. فعلى سبيل المثال تظهر نتائج بعض عمليات القياس أن طول نهر النيل يبلغ 6883 كيلومترًا، وتذكر أخرى أنه لا يتجاوز 6650 كيلومترًا إذا ما اعتبرنا أنه ينبع من بحيرة فيكتوريا وليس من رواندا وبورندي.

أما نهر الأمازون فيعد بلا منازع أكثر الأنهار تدفقًا في العالم؛ إذ يفرغ في المحيط الأطلسي حوالي 209 آلاف متر مكعب من المياه كل ثانية، مما يجعل العلماء يعتقدون أنّه مسؤول عن حوالي خُمس المياه على سطح الأرض، بينما يبدو معدل تدفق المياه في النيل ضعيفًا نسبيًّا مقارنة بصاحبه؛ إذ لا يتجاوز 2800 متر مكعب كل ثانية في المتوسط.

وفي محاولة لتسوية النزاع، وهي مهمة أكد البعض أنها لن تكون سهلة، يخطط فريق من الباحثين والمستكشفين الدوليين الآن للقيام برحلة على طول نهر الأمازون، حيث من المقرر أن ينطلق الفريق في الربيع المقبل من أبعد المناطق بجبال الأنديز في بيرو، وهي الجبال التي يُقال إن الأمازون ينبع منها.

وخلال الأشهر السبعة المقبلة، سيرسم المستكشفون ويقيسون مجرى النهر من منبعه وصولًا إلى المحيط الأطلسي. ثم إذا سارت الأمور بسلاسة، فإن رحلة عبر نهر النيل يمكن أن تكون التالية.

ويشكّل نهر النيل أهمية كبرى في اقتصاد دول حوضه، وبخاصة في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والسياحة. ويغطي حوض النيل مساحة 3.4 ملايين كيلومتر مربع من المنبع في بحيرة فكتوريا وحتى المصب في البحر الأبيض المتوسط.

أما نهر الأمازون فيشكّل أكبر مصدر للمياه لبلدان أمريكا الجنوبية التي يتدفق على طولها، حيث يستخدم معظم السكان بشكل مباشر أو غير مباشر مياهه لتلبية احتياجاتهم اليومية. كما تستخدمه الحكومات لتوفير الطاقة الكهرومائية للأشخاص الذين يعيشون على طول ضفافه.

وبغض النظر عمّا إذا كان نهر النيل هو أطول نهر في العالم أم نهر الأمازون، فإنهما يشكّلان مصدرين مهمين للحياة على الأرض ويضمنان استقرارها. لذلك يرى الخبراء أنه من المهم أن تسارع الحكومات إلى وضع خطط محكمة للحفاظ على الأراضي المحيطة بالأنهار ومنع التصحّر الذي يحدث بسبب التغيرات المناخية الآخذة في التسارع.