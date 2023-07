هل يعد النيل حقا أطول أنهار العالم؟ علماء يجيبون عبر رحلة استكشافية

تتفق كل من موسوعتي (غينيس) للأرقام القياسية و(بريتانيكا) على أن نهر النيل العظيم هو أطول نهر في العالم، بطول يبلغ 7088 كيلومترا، يليه نهر الأمازون بمسافة بين المصدر والمصب تبلغ 6575 كيلومترا.

لكن في البرازيل، موطن نهر الأمازون القوي، الذي يشق أمريكا الجنوبية أكثر من الانزلاق عبرها، فإن النيل يحل عندهم ثانيًا، بعد الأمازون الذي يمتد إلى مصبه في المحيط الأطلسي بدءًا من منبعه في جبال الأنديز بغرب أمريكا اللاتينية مخترقًا المنطقة الاستوائية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة (واشنطن بوست)، فإنه في الوقت الذي حُسم فيه الجدل بشأن العديد من الحقائق الجغرافية، مثل اعتبار قمة “إفرست” أعلى قمة في العالم، والمحيط الهادي أكبر المحيطات، فإن قضية أطول الأنهار ما زالت بحاجة إلى رأي حاسم، ولا سيما مع وجود نزاع خرائطي داخل أوساط المجتمعات العلمية والاستكشافية في هذا الصدد.

“The Nile is the world’s longest river? The Amazon would like a word.”

