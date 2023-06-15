باستخدام خرائط الذكاء الاصطناعي.. غسل سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، أعمال غسل سطح الكعبة المشرفة الدورية، خلال مدة لا تتجاوز 20 دقيقة، عبر فريق مختص يستخدم خرائط الذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحف سعودية، اليوم الخميس، أن عملية التنظيف تضمنت عدة مراحل، تمثلت في كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة، ثم مسح السطح كاملاً، وحامل الكسوة والجدار (الحائط)، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

العاملون على نظافة سطح الكعبة المشرفة: مشاعر الاعتزاز تتوج شرفنا بخدمة قبلة المسلمين وعظمة المكان شعارنا نحو التميز في العمل.https://t.co/ERukW7X7LG#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/jetHfVb3fO — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 13, 2023

وأُجريت عمليات تنظيف سطح الكعبة المشرفة عبر منظومة عمل تتضمن الوسائل التقليدية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، بعدما استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية تطبيقا خاصا بها، المزود بخرائط الذكاء الاصطناعي، وبمواصفات تتضمن المحافظة على سلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية.

وتستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام القادمة لأداء فريضة الحج.