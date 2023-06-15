كلها في ذي القعدة.. كم مرة اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ (فيديو)

أفاد الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلها في شهر ذي القعدة، وهو أحد الأشهر الحرم.

وقال في برنامج (مع الله) على الجزيرة مباشر، إن إحدى هذه العُمَر كانت مع فريضة الحج والبقية خارجها.

وأضاف الدكتور مراد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أدى عمرة وهو عائد من حنين، والثانية التي صُدّ عنها وعمرة القضية.

وأوضح أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة في حلقة بعنوان “الحج المبرور ورحلة الذنب المغفور”، أن العبادات تنقسم إلى أقسام، ومنها البدنية والمالية والقلبية، وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة جامعة فشرع الحج.

ومضى متحدثًا عن الحج فقال إنه سنّة إبراهيم عليه السلام، وأنه أيضًا فيه الكثير من الدروس من جمع للأمة في صعيد واحد، وهو عامل لوحدة الأمة، كما أنه من العبادات التي يكفر الله به السيئات بـ”تنظيف الصفحات نهائيًّا وتصفير العداد”.

وقال الداعية إن للحج مقاصد عظيمة منها أن المسلم لا يتكبد هذه المشقات إلا وهو يحب ربه، مشيرًا إلى أن حب الله والشوق إلى لقائه وحب الإنفاق في سبيله هو من أحب العبادات إليه.