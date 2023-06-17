داهمته الشرطة فابتلع دليل إدانته.. شاهد ما حدث لضابط خلال عملية ابتزاز (فيديو)

نُقل ضابط شرطة كولومبي إلى المستشفى، بعد أن ابتلع أوراقًا مالية حصل عليها من خلال ابتزاز رجل أعمال.

فقد طلب الضابط مبلغًا ماليًّا مقابل عدم اعتقال رجل الأعمال بتهم ملفقة، وهو لا يعلم أن رجل الأعمال قد تقدم ببلاغ لوحدة شرطة مكافحة الاختطاف والابتزاز لضبطه.

ولدى وصول وحدة الشرطة ومحققي إدارة الفساد إلى ضاحية ساتشا الواقعة على تخوم العاصمة الكولومبية بوغوتا، أقدم الضابط على ابتلاع 9 أوراق نقدية دفعة واحدة، للتخلص من دليل إدانته، لكنه سرعان ما أدرك أن حجم الأوراق النقدية أكبر من قدرته على الابتلاع، عندما انحشرت في حلقه، وسدت ممرات التنفس، مما اضطر الحاضرين إلى نقله إلى المستشفى.

وأظهر مقطع مصور الضابط داخل سيارة شرطة، وقد أصبح لون وجهه رماديًّا وهو يبكي ويتوسل ويدفع ببراءته. وأخذ يردد وهو يتنفس بصعوبة “لم أتلق شيئًا، لم أتلق شيئًا على الإطلاق، لا أعرف عما يتحدثون”.

🔴#ATENCIÓN | Policía que extorsionaba a comerciantes en Soacha, #Colombia, ingirió un millón de pesos en billetes para esconder la evidencia. El uniformado fue capturado por el grupo y posteriormente trasladado a un hospital. pic.twitter.com/4yW9NxcYuf — Radio Pichincha (@radio_pichincha) June 14, 2023

ويُسمَع في الفيديو صوت أحد ضباط إدارة مكافحة الفساد وهو يقول “يتعين علينا نقله إلى المستشفى، لاستخراجها”، في إشارة إلى الأوراق النقدية التي ابتلعها الضابط.

وقد تمكن الأطباء من استخراج الأوراق النقدية التي بلغت قيمتها 500 ألف بيزو كولمبي، أي نحو 120 دولارًا، ومن تقديم الرعاية الطبية للضابط.

وعمد الضابط وزميل له إلى تلفيق تهم بارتكاب جرائم جنسية، لابتزاز رجل الأعمال والحصول على مليوني بيزو كولومبي (480 دولارًا)، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

غير أن رجل الأعمال تمكّن من جمع نصف المبلغ فقط، وهو ما أثار حنق الشرطي، ومن ثم اعتقال التاجر في مركز الشرطة ساعتين، للضغط عليه حتى يأتي ببقية المبلغ.

Colombian police officer in hospital after swallowing extorted banknotes https://t.co/ERiVIemg3o — Guardian news (@guardiannews) June 15, 2023

وعلى الفور أصبح المقطع المصور مادة خصبة، للتندّر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كولومبيا، وللسخرية من محاولة الضابط اليائسة للهروب من العدالة.

وقد توجِد هذه الحادثة ارتياحًا لدى كثيرين ممن اضطروا إلى الاستسلام لابتزاز أفراد من الشرطة التي يتفشى الفساد في عناصرها على نطاق واسع.

وأكد النائب العام بالعاصمة أن الشرطيين رهن تحقيق جنائي.