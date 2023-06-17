ماسك يتوقع موعد أول عملية زرع “رقائق إلكترونية” في دماغ بشري

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، إنه يتوقع أن تبدأ شركته “نيورالينك” الناشئة المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي يمكن زرعها في الدماغ، أول تجربة بشرية هذا العام.

وأضاف خلال مؤتمر “فيفاتيك” للتكنولوجيا في باريس، أن شركة “نيورالينك” التي شارك في تأسيسها تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.

ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق أو المدة، لكن ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية ومنصة التواصل الاجتماعي “تويتر” وشركة “سبيس إكس” لصواريخ الفضاء قال “يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام”.

والشهر الماضي، قالت نيورالينك إنها حصلت على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف دي ايه) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وهي علامة فارقة بالنسبة للشركة الناشئة في وقت تواجه فيه تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن طريقة إجرائها للتجارب على الحيوانات.

وأقرت الإدارة في بيان سابق بأنها سمحت لشركة “نيورالينك” بإجراء تجارب لزراعة للرقائق في الدماغ وباستخدام ربوت للجراحة في التجارب، لكنها رفضت الإسهاب في تفاصيل.

وفي وقت سابق، قال خبراء إنه إذا تمكنت “نيورالينك” من إثبات أن أجهزتها آمنة للبشر، سيستغرق الأمر بضع سنوات أو ربما أكثر من عقد للحصول على ترخيص بالاستخدام التجاري.