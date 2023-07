ماسك يتوقع موعد أول عملية زرع “رقائق إلكترونية” في دماغ بشري

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، إنه يتوقع أن تبدأ شركته “نيورالينك” الناشئة المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي يمكن زرعها في الدماغ، أول تجربة بشرية هذا العام.

وأضاف خلال مؤتمر “فيفاتيك” للتكنولوجيا في باريس، أن شركة “نيورالينك” التي شارك في تأسيسها تعتزم زرع الرقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.

ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق أو المدة، لكن ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية ومنصة التواصل الاجتماعي “تويتر” وشركة “سبيس إكس” لصواريخ الفضاء قال “يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام”.

Elon Musk Assures Concerns On Neuralink: “It’s Going To Be A Fairly Slow Process” 🧠 💾 #elon #elonmusk #elonmusknews #elonmuskquotes #neuralink #brain @elonmusk pic.twitter.com/uOgkxNyfpK

— Sam (@sambladeco) June 16, 2023