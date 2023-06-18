خفر السواحل في الفلبين ينقذ 120 من عبّارة شب فيها حريق (فيديو)

أعلن خفر السواحل الفلبيني اليوم الأحد أن النيران اندلعت في سفينة تحمل ما لا يقل عن 120 راكبا وأفراد طاقم عمل في البحر قبالة مدينة بانجلاو في إقليم بوهول بوسط الفلبين.

وأضاف أن العبارة (إم/في إسبرانزا ستار) كانت تقل 65 راكبا و55 من الموظفين وأفراد الطاقم واشتعلت فيها النيران وهي في طريقها من ميناء لازي في جزيرة سيكيجور في الجنوب إلى ميناء تاجبيلاران في جزيرة بوهول القريبة.

وذكرت صحيفة فلبين ستار أن الحريق اندلع في السفينة في الفجر. وأضافت أن أفراد خفر السواحل يقومون بعمليات الإطفاء والإنقاذ منذ صباح اليوم.

وقال متحدث إن فرق الإطفاء التابعة لخفر السواحل على متن سفينة أخرى استخدمت مدفعا للمياه، وأعلنت إخماد الحريق الذي لم يُعرف سببه بعد.

ولا تزال سفينتان تابعتان لخفر السواحل شاركتا في مكافحة الحريق وعمليات الإنقاذ في المياه في محيط الواقعة. ولم يتم بعد الكشف عن مكان وحالة الركاب وأفراد الطاقم.

وكانت السفينة التي تحمل ركابا وبضائع قد غادرت في سيكوجور في طريقها إلى في بوهول. ووفقا لأحدث بيانات صادرة من خفر السواحل، فإن السفينة تحمل 65 راكبا و طاقما مؤلفا من 55 شخصا.

وتتألف الفلبين من أرخبيل به أكثر من 7600 جزيرة، ولها سجل سيء في السلامة البحرية إذ عادة ما تكون العبارات مكتظة بما يفوق حمولتها وهناك سفن متهالكة لا تزال في الخدمة.

وفي مارس/آذار، اندلعت النيران في عبارة تقل 250 شخصا في جنوب الفلبين مما أدى لمقتل أكثر من 20 شخصا من بينهم رضيع كان عمره 6 أشهر.