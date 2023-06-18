فيديو حصد ملايين المشاهدات.. أب يصعد على المسرح ليرقص مع ابنته بدلا من زميلها الغائب (شاهد)

لاقى مقطع فيديو لأب أردني يشارك طفلته الرقص على المسرح في حفل تخرجها من الروضة رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الطفلة على المسرح وهي ترقص وحدها بعدما غاب رفيقها عن الحفل الذي تضمّن رقصة جماعية أمام الجمهور، وبدا عليها عدم الاندماج مع باقي زملائها.

على الفور اتجه والدها وصعد إلى المسرح ورقص معها معوضًا غياب رفيقها. في المقابل ابتسمت الطفلة وتجاوبت سريعًا مع والدها ورقصت معه.

وأصبح الوالد هو البالغ الوحيد على المسرح وسط أطفال غير مكترث بشيء سوى مساندة طفلته وإسعادها.

وقال أحمد عوض لصحف محلية أردنية، إنه شعر بأن ابنته كانت مكسورة، وإن صعوده على المسرح كان لا إراديًّا، إذ طمأنها فور صعوده، معبّرًا عن سعادته بسبب تصرفه تجاه ابنته أرياف.

وقالت الطفلة أرياف، إنها كانت تشعر بالضيق بسبب وقوفها وحيده بخلاف زملائها، إلى أن فاجأها والدها وصعد إليها، مؤكدة أنها كانت سعيدة للغاية بهذا التصرف.

وتجاوزت مشاهدات هذا المقطع المؤثر نحو 7 ملايين، واحتفى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف الوالد.

وكتب حساب باسم “مضر” مشيدًا بالأب، وقال إن الأب على استعداد دائم لعمل أي شيء يسعد أطفاله.

الأب مستعد يعمل أي شيء ليسعد أبنائه، مستعد يقدم حياته كلها في سبيل إرضائهم، الحقيقة أن الأب يعيش ويعمل ويسهر من أجلهم فقط، وأفضل ما قد يفعله الشاب هو أن يكون جاهز لهذه الأيام وأفضل ما تفعله الشابة أن تختار جيداً https://t.co/5gM3bRZMcs — Modar | مُضَر (@ivarmm) June 16, 2023

ورأى أشرف المنسي أن تصرّف الوالد سيُكسب الطفلة الثقة بالنفس، وأن لا تخشى من شيء طالما أن والدها موجود.

ازاي هيكون شكل وتعامل البنت دي لما تكبر ومدي ثقتها في نفسها وثقتها وان لها حد دايماً ما يسبهاش لواحدها في اي حاجه لو دا منهجه في التعامل معاها في كل حاجه فعلاً يارب نعرف نأدي دورنا بأكمل وجهه تجاه اي حد هنكون مسئولين عنه في المستقبل https://t.co/ABXeXW1VzU — ashraf elmansy (@ashraf_elmansy) June 17, 2023

وشارك قاسم الفيديو وعلق عليه “الأب أعظم شخص، هو الوحيد الذي يجعلك تعيش مطمئنًا”.

الأب أعظم شخص هو الوحيد اللي بخليك تعيش وانت مطمن و ما خايف من شي لأنه وراك دائماً https://t.co/GbQqN2PCf4 — Qasem (@Qasemqt) June 16, 2023

بينما انتقد علي تصرّف منظمي الحفل، وقال إنه كان المفترض إلغاء الرقصة أو تغييرها وعدم ترك الطفلة ترقص وحدها لمراعاة نفسيتها.