لقطة مؤثرة لزوجين يسقيان كلبا مشردا في طرابلس (شاهد)

حصلت الجزيرة مباشر على لقطة خاصة لأسرة في ليبيا سقت كلبًا مشردًا.

وظهر في الفيديو الذي التقطه أحد رواد المنطقة خلسة، رجل وزوجته على كورنيش الميناء في طرابلس، وهما يعملان على سقي كلب مشرد.

وبدا على الكلب العطش الشديد، إذ شرب كوبًا من الماء بسرعة شديدة، قبل أن يملأ له الزوج الكوب مرة أخرى.

وكما وثق المقطع جانبًا من إحسان الأسرة إلى الكلب، وثق أيضًا فرحة الزوجة وسعادتها بهذا العمل الإنساني.

ولاقى المشهد فرحة وترحيبًا من المارة، ووجهوا التحية إلى الزوجين على فعلهما الإنساني في نهاية الفيديو.