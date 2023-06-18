“يتقاسم معها الطعام”.. عامل نظافة يخطف الأنظار بعد إطعامه كلاب الشوارع بيده وسط القاهرة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يُظهر “حالة إنسانية” أقدم عليها “عامل نظافة” تجاه كلاب الشوارع، بشارع رمسيس وسط العاصمة القاهرة.

ووثق المقطع المتداول جانبًا من إحسان العامل إلى كلاب الشوارع، إذ أقدم على إطعامها بيده قرب ميدان الإسعاف الرئيسي بالمنطقة.

ونشر المدون محمد وحيد مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع تيك توك قائلًا “أحب أشكر الرجل ده، وأنا رايح الشغل بتاعي شفته بيعمل كده، يا ريت الناس عندها ذرة رحمة من اللي ربنا حاططها فيك، حقيقي أنا بحسدك على الرحمة اللي ربنا زرعها فيك”.

@muhamedwahied احب اشكر الراجل ده وانا رايح الشغل بتاعي شوفته بيعمل كدة ❤️ ياريت الناس عندها ذرة رحمة من اللي ربنا حاططها فيك حقيقي انا بحسدك علي الرحمة اللي ربنا زرعها فيك 🙂🤍🤍 الراجل ده عند عربيات المهندسين اللي عند محطة مترو جمال عبدالناصر ❤️❤️ ♬ الصوت الأصلي – 🍀ثقتي بالله تكفيني 🍀

وأعادت حملة “رفق بالقاهرة والجيزة” المهتمة بإنقاذ الحيوانات مشاركة المقطع عبر فيسبوك، وأرفقته بعبارة “عامل نظافة في ميدان الإسعاف اعتاد يوميًّا على تقاسم طعامه مع تلك الكلاب، لدرجة أنها تجلس تنتظر توزيعه لقطع الطعام عليها بهذا الشكل”.

وتابعت الحملة عبر فيسبوك “مخطئ من قال إن فاقد الشيء لا يعطيه”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إنه تم الإعلان رسميًّا أمام مجلس النواب عن وصول عدد الكلاب الضالة في مصر إلى 6.5 ملايين.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج “حديث القاهرة” الذي يذاع على شاشة “القاهرة والناس” -فضائية خاصة- “يجب أن يكون هناك تحرك قانوني من الخدمات البيطرية ونقابة الأطباء لإيقاف مواد القانون التي تشرع تسميم الكلاب الضالة”.

وتابعت “قتل الكلاب عبر تسميمها يتعارض مع العلم والتوازن البيئي، كما أن السم يهدد الصحة العامة والبيئة بتلويثها، ويُعَد مشهدًا من مشاهد العنف”.