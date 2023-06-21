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أوسعوه ضربا.. منع شاب حاول الانتحار من مئذنة مسجد في مصر (فيديو)

الشاب أراد إلقاء نفسه من فوق مئذنة المسجد، لـ"مروره بأزمة نفسية" (مواقع التواصل)
21/6/2023-|آخر تحديث: 21/6/202310:55 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ شاب حاول الانتحار من مئذنة مسجد في محافظة الفيوم وسط البلاد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في مصر مقطعًا يظهر شخصًا يضرب شخصًا آخر فوق مئذنة مسجد.

وقال موقع “القاهرة 24” المحلي إن “شابًا أقدم على الانتحار بقرية سنهور القبلية بالفيوم”، مضيفًا أن الشاب، 27 عامًا، هدد بالقفز من على حافة مئذنة مسجد القرية.

وذكر الموقع أن قوات الحماية المدنية تمكنت “بمساعدة الأهالي” من إنقاذ الشاب، مشيرًا إلى أن “شابين صعدا إلى المئذنة وأوسعاه ضربًا ولكمًا، وأنزلاه من هناك”.

وأوضح أنه تبين لاحقًا أن الشاب أراد إلقاء نفسه من فوق مئذنة المسجد، لـ”مروره بأزمة نفسية”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية