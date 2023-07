“أرسل لي الموقع”.. زوكربيرغ يقبل تحدي ماسك لخوض “نزال داخل قفص”

تبادل رئيسا تويتر وميتا، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ الدعوة للنزال داخل قفص مثلما يحدث في رياضات الدفاع عن النفس.

وبعد فترة وجيزة من استحواذ إيلون ماسك على تويتر، أعلنت ميتا، الشركة الأم لإنستغرام وفيسبوك، عن خطط لإطلاق منصة مشابهة تنافس تويتر.

ومنذ الإعلان، ضاعف ماسك التغريدات على تويتر ضد مارك زوكربيرغ.

وقبل بضعة أيام، رد ماسك على تغريدة بشأن منصة “ميتا” قائلا: “أنا جاهز للقتال في قفص”، في إشارة إلى القفص الذي تقام فيه مباريات الدفاع عن النفس والرياضات القتالية.

I’m up for a cage match if he is lol

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023