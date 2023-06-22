السعودية تترجم خطبة عرفة بعشرين لغة للوصول إلى 300 مليون مستفيد (فيديو)

علنت “رئاسة الحرمين الشريفين” في السعودية، اليوم الخميس، إكمال استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة خلال حج هذا العام واستهداف أكثر من 300 مليون مستفيد من جميع أنحاء العالم بـ20 لغة عالمية مختلفة بترجمة فورية.

وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، في بيان صحفي، أن “خطبة عرفة تعد من أبرز وأهم مفاصل خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج الحالي تحت شعار (نشر الهداية للعالمين) من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين”.

بعشرين لغة عالمية لترجمة خطبة يوم عرفة تقدمها لكم رئاسة شؤون الحرمين عبر منصة منارة الحرمين #بسلام_آمنين #من_الوصول_إلى_الحصول pic.twitter.com/ON3rW6REeo — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 21, 2023

وأضاف: “لمواكبة عجلة التطور، كان لزاماً الارتقاء بمستوى وكالة اللغات والترجمة لخدماتها لتقوم باستهداف أكثر من 300 مليون مستفيد، بإيصال رسالة الإسلام المعتدلة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم والعالم بأسره، عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين”.

وقال السديس إن “ترجمة خطبة عرفة تهدف لإبراز الصورة المشرقة والحضارية للدين الإسلامي الحنيف وتعظيم وسطيته واعتداله وقيمه ومحاسنه، وإظهار جهود الدولة، في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي خدمة الإسلام والمسلمين، إلى جانب إبراز حقيقة الخطاب الشرعي للسعودية، وما يتميز به من وسطية واعتدال، وضمان وصول رسالة هذا الدين الحنيف إلى العالم أجمع باستخدام الوسائل التقنية الحديثة”.

ويستهدف المشروع الحجاج في مشعر عرفة، والمسلمين في جميع أنحاء العالم، والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين.