خفر السواحل الأمريكي يعلن العثور على “حطام” أثناء البحث عن الغواصة المفقودة في الأطلسي

عثر روبوت يبحث تحت سطح البحر عن غواصة مفقودة في أعماق المحيط الأطلسي على متنها 5 أشخاص، على “حطام” قرب موقع تحطّم سفينة “تايتانيك”، وفق ما أفاد عناصر إنقاذ، الخميس.

وأفاد الحساب الرسمي للمنطقة الأولى لخفر السواحل الأمريكي على تويتر بأن “الخبراء يقيمون المعلومات الواردة”.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023