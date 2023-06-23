يحتاج عدّها إلى أيام.. هندي يسلم مطلَّقته نفقتها بعملات معدنية (فيديو)

سمحت محكمة هندية لرجل بسداد مبلغ كبير من نفقة مطلَّقته بالعملات المعدنية، وذلك بعد أن اعتقلته الشرطة بسبب التخلّف عن أداء مستحقات المطلَّقة منذ 11 شهرًا.

وأحضرت عائلة الرجل الأموال في 7 أكياس كبيرة إلى المحكمة، لإطلاق سراح ابنها. وقد اعترض محامي المطلَّقة على هذا التصرف، معتبرًا أن هدفه مضايقة موكِّلته، وردّ دفاع الرجل بأن العملات المعدنية قانونية ومتداولة ولا يمكن لأحد الاعتراض عليها.

وسمح القاضي للعائلة بدفع المستحقات على شكل عملات معدنية، لكنه طلب من الرجل عدّها في المحكمة وجمع كل 1000 منها في رزمة. ويبلغ المبلغ الإجمالي 55 ألف روبية (1 دولار = 82 روبية).

وأعطى القاضي للزوج مهلة إلى غاية 26 يونيو/ حزيران لعدّ العملات التي ستظل بحوزة المحكمة. وكان الرجل قد اعتُقل في 7 يونيو لعدم التزامه بدفع النفقة التي أقرّتها المحكمة لمطلَّقته، وهي 5 آلاف روبية شهريًّا.