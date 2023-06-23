طالبة أمريكية تنتفض ضد عميدة كلية بسبب ما اعتبرته “موقفا عنصريا” خلال حفل تخرجها (فيديو)

انتفضت طالبة أمريكية من أصول إفريقية، ضد مسؤولة في جامعتها خلال حفل تخرجها، بسبب ما اعتبرته “موقفًا عنصريًا”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل تنازع الطالبة كادياتا ديالو مع المسؤولة في جامعتها على الميكرفون، لينتهي بيد الطالبة، التي صرخت باسمها أمام الجميع، وادعت أن المسؤولة لم تسمح لها بذكر اسمها الكامل.

طالبة أمريكية تنتفض ضد عميدة كلية بسبب ما اعتبرته "موقفا عنصريا" خلال حفل تخرجها pic.twitter.com/YS73Pa55PR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 23, 2023

وفي التفاصيل، قالت الطالبة في تسجيل آخر مصور على تيك توك: “ما حدث هو أنني كنت أسير في حفل التخرج، وكان علينا أن نذكر أسماءنا قبل أن نخرج أمام الناس”.

وأوضحت أن “اسمها طويل من 3 مقاطع، ولم تسمح لها المسؤولة بإكماله”، مستغربة كيف يتم السماح لغيرها بذكر أسمائهم وتخصصاتهم وأمور أخرى، بينما يتم منعها من ذكر اسمها، وفقًا لقولها.

وأضافت “لاحظت أنها كانت تسحب الميكروفون بسرعة عندما يتعلق الأمر ببعض الأشخاص السود، ولم أرد أن أكون ذلك الشخص، لذا لم أسمح لها بأخذ الميكروفون”.

وأشارت إلى أنها شعرت بأنها عملت بجد لتتخرج ومرت بصعاب كثيرة، وأرادت أن تعيش اللحظة عند تخرجها، مؤكدة أنها ليست صاحبة مشاكل ولم ترد أن تفسد على أحد يومه.

واختلف المعلقون في مواقع التواصل الاجتماعي على الحادثة، ففي حين أشاد البعض بسلوكها ومواجهتها المسؤولة الجامعية، رأى آخرون أن الجيل الجديد يحبون الأضواء ويفتعلون القصص ليضعوا أنفسهم في المقدمة.