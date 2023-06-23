مع توافد ضيوف الرحمن.. السعودية تستعد لموسم حج تاريخي بعد أعوام من قيود كورونا (فيديو)

تستعد السعودية لاستضافة أكثر من مليوني مسلم، لأداء مناسك الحج التي تبدأ الاثنين، في تجمع كبير مماثل لما قبل تفشي فيروس كورونا الذي حد من أعداد الحجاج لثلاثة أعوام.

وأعلنت مديرية الجوازات السعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة من خارج البلاد تجاوز مليون و600 ألف حاج وصلوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أجهزة الأمن السعودية، الجمعة، بشأن تأمين الحج.

وأطلقت السعودية في 2019 مبادرة “طريق مكة” الرامية لإنجاز إجراءات الحجاج كلها في بلدانهم، من أجل تخفيف الضغط على مرافقها وتسهيل عبور الحجاج.

وأفاد مدير الجوازات السعودية الفريق سليمان اليحيى لوكالة الأنباء الفرنسية أن المبادرة هذا العام تشمل 7 دول هي إندونيسيا وباكستان وبنغلادش وماليزيا والمغرب وتركيا وساحل العاج.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، الجمعة، فقد بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 824 ألفًا و692 حاجًا من جنسيات عدة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية لأداء فريضة الحج هذا العام.

وسمحت السعودية بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد 3 سنوات شهدت تقليص عدد الحجاج وعدم السماح لمن هم فوق سن 65 بالحج على خلفية الجائحة.

لاحت لهم أنوارها فانهالوا لها بالدموع؛ الحجاج السودانيون من ميناء #جدة الإسلامي على بُعد خطوات من رحلة العمر. @jeddahport #بسلام_آمنين pic.twitter.com/vB6RSSvVX2 — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) June 21, 2023

ووفق تقديرات رسمية، فإنه من المتوقع أن يصل إلى المملكة أكثر من مليوني شخص لأداء مناسك الحج، فيما شارك في المناسك العام الماضي 926 ألف حاج فقط.

وأكّد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة أن بلاده تستعد لاستضافة “أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ”، وقال في فيديو نشره حساب الوزارة على موقع تويتر إن “السعودية حكومة وشعبًا ترحب (بالحجاج) في أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ بأكثر من 2 مليون حاج قادمين من أكثر من 160 دولة”.

وأعلنت الوزارة أن استعداداتها تشمل 17 قطارًا مخصصًا لنقل الحجاج من المواقع المقدسة وإليها، وتصل قدرتها الإجمالية إلى 72 ألف راكب في الساعة، إضافة إلى 24 ألف حافلة.

وبدأ الحجاج منذ أكثر من أسبوعين التوافد إلى منافذ الحدود السعودية جوًا وبحرًا وبرًا، والخميس، كانت شوارع مدينة مكة المكرمة تعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام البيض، فيما تواصل الحافلات التي علّقت أعلام دول مختلفة، نقل الحجاج إليها.

وبدأ الكثير من الحجاج بالفعل في أداء طواف القدوم حول الكعبة ثم السعي بين جبلي الصفا والمروة، قبل انطلاق المناسك بشكل رسمي، الاثنين.

وينتقل الحجاج يوم الاثنين إلى منى، على بعد حوالي 5 كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسة وهي صعود جبل عرفات، الثلاثاء.