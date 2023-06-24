“حادث الغواصة لم يكن مفاجأة”.. مخرج “تايتانيك” غاص نحو حطامها 33 مرة (فيديو)

رغم مرور يوم على الكشف عن مصير الغواصة “تيتان” المنكوبة وإعلان مصرع ركابها الـ5، فإن متابعة رواد منصات التواصل الاجتماعي العالمية للحادث لم تتوقف.

وتداول مغردون تصريحات حالية وسابقة أدلى بها المخرج العالمي جيمس كاميرون، مخرج فيلم “تايتانيك” الشهير، الذي قال إنه قام بالغطس 33 مرة لمشاهدة حطام السفينة.

وأفاد كاميرون أن إحدى المرات التي نزل فيها إلى قاع المحيط الأطلسي، كانت على متن غواصة مشابهة لشركة تجارية أخرى، وتزامن ذلك مع أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وقال المخرج في تصريحات سابقة لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، إنه كان “يشاهد حطام تايتانيك تحت الماء أثناء سقوط برجي التجارة العالمية”.

وفي تصريحات حديثة، قال كاميرون، الذي حاز جائزة الأوسكار بفيلمه “تايتانيك”، إن ما حصل للغواصة مشابه لما حدث للسفينة عام 1912.

وأضاف “لقد أدهشني التشابه مع كارثة تايتانيك، إذ تم تحذير القبطان مرارًا وتكرارًا من الجليد أمام سفينته، ورغم ذلك أبحر بأقصى سرعة في حقل جليدي في ليلة غير مُقمرة ومات الكثيرون نتيجة ذلك”.

وتابع كاميرون قائلا: “بالنسبة للمأساة الحالية، هي مشابهة جدًّا، والحادث لم يكن مفاجأة، إذ وُجّهت تحذيرات للغواصة”.

وتداول مغردون مقطعًا يبرز شكل الغواصة التي غطس على متنها كاميرون من الداخل، وهو نفس نوع الغواصة التي انتهت نهاية مأساوية من الداخل حسب خفر السواحل الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو الرئيس التنفيذي لشركة “أوشن غيت” ستوكتون راش وهو يشرح تفاصيل عنها قبل الغوص، وأوضح أنها تحتوي على حمام واحد يكون متاحا خلال الغوص العميق، معتبرا أنه أفضل مقعد في الغواصة لأنه يمكنك من النظر إلى الخارج.