رندا نعمة.. امرأة لبنانية تنحت على الصخر منذ ثلاثة وثلاثين عاما (فيديو)

تعد رندا نعمة، أول امرأة لبنانية تنحت على الصخر، حيث بدأت بممارسة هوايتها التي أصبحت لاحقًا تخصصها قبل نحو 33 عامًا.

تقول نعمة لكاميرا الجزيرة مباشر إنها من صغرها وهي تحب الحجر، كانت في أيام الحرب تجمع الأحجار وتصنع منهم أشكالًا، لتدرس فنون تشكيلية في لبنان وتسافر إلى فرنسا.

وتوضح أنها تعلمت النحت على الصخر، وأتقنت استعمال المعدات وتعرفت إلى أهم الفنانين في النحت.

وعام 2004 عادت نعمة من فرنسا إلى لبنان هي وأولادها، وبدأت تمارس مهنتها في النحت على الصخر.

والذي يميّز رندا هو أنها ما زالت تمارس المهنة بيدها بالـ”إزمير والمطرقة”، وتقوم بالنحت على صخرة كبيرة مباشرة من دون آلات حديثة.