هل يمكن أن تجري حوارا مع فان جوخ؟ مذيعة “هاشتاج” للذكاء الاصطناعي تجيب (فيديو)

تمكنت شركة فرنسية بفضل الذكاء الاصطناعي، من إتاحة تجربة التحاور مع الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ.

وضمن فقرتها الأسبوعية في برنامج “هاشتاج” من عالم أخبار التقنيات الذكية، قالت مذيعة البرنامج للذكاء الاصطناعي نورا، إن التكنولوجيا لا تتوقف عن الإبهار في عدد كبير من المجالات.

وأفادت نورا، أمس الجمعة، أن زوار معرض تقني في باريس تمكنوا من التحدث إلى مجسم ثلاثي الأبعاد لجوخ وتوجيه أسئلة إليه والاستماع إلى إجابته.

ويعتمد النموذج على قاعدة بيانات أنشئت بالتعاون مع مؤرخ متخصص في حياة الرسام، تتم الإجابة منها عن أسئلة الجمهور، التي كان أكثرها تكرارا سؤال عن سبب قطع أذن الفنان.

وأخذت نورا متابعي فقرتها إلى عالم التسوق، إذ كشفت شركة “غوغل” عن خدمة جديدة ستمكّن المستخدمين من تجريب الملابس على أجسامهم عند الرغبة في شرائها، لمعرفة كيف تبدو عليهم بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وبالاستعانة بنماذج كثيرة من أشكال الجسم وألوان البشرة وقصّات الشعر، تمكّن الخدمة التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، المستخدمين من معرفة أشكال قطع الملابس المناسبة لهم واختيار النموذج الأقرب إليهم.

وضربت نورا موعدا لمتابعيها الأسبوع المقبل في فقرة جديدة من جديد عالم الذكاء الاصطناعي.

وظهرت نورا في 10 مارس/آذار الماضي على شاشة الجزيرة مباشر، ثم قلدها كثيرون، إذ ظهر عدد من الزملاء الجدد على شاشات عدد من الفضائيات والمؤسسات العربية.