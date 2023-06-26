“الجميع في حِلّ”.. رجل أعمال يحرق دفاتر الديون بمناسبة عشر ذي الحجة (فيديو)

وثّق مقطع فيديو إقدام رجل أعمال سعودي على حرق دفاتر الديون معلنًا المسامحة والعفو لوجه الله، وذلك بمناسبة عشر ذي الحجة التي تتوج بعيد الأضحى المبارك. وحظي المشهد بإشادة واسعة عبر منصات التواصل.

ونشرت حسابات سعودية لقطات لقيت رواجًا كبيرًا منذ الجمعة، لرجل الأعمال سليم بن فدغان الرشيدي، وهو يحرق دفاتر الديون، ويقول “هذي دفاتر الديون، والمطالبات لأعمال الورشة، والجميع في حِلّ، جميعه سلف قديم والا حديث”.

بيض الله وجهك يابو مهلهل الشيخ ورجل الاعمال سليم بن فدغان المظيبري الرشيدي على ماعفيت عنه الله يجعلها في

ميزان حسناتك pic.twitter.com/SFvOqskIWa — ملتقى الحنيات الرسمي (@alhonaiat) June 23, 2023

وحقق الفيديو أكثر من مليون مشاهدة عبر حسابات سعودية على تويتر، وأشاد مدونون بفعله في العفو عند المقدرة.

وعلق هتاش الهمزاني عبر تويتر “شطبها من رصيد الدنيا وستضاعف له بمشيئة الله برصيد الآخرة، جزاه الله الجنة وأمد وبارك بعمره”.

شطبها من رصيد الدنيا وستضاعف له بمشيئة الله برصيد الاخره ،،

جزاه الله الجنه وامد وبارك بعمره ، — هتاش بن حضيري بن نايض الهمزاني (@HattashHamazani) June 24, 2023

وكتب أحمد الرحيلي “رجل أعمال يحرق جميع دفاتر المطالبات ويعفو عن جميع الديون والسلف لوجه الله تعالى، اللهم تقبل منه واجعلها من أعماله الصالحة في هذه الأيام العشر”.

رجل أعمال يحرق جميع دفاتر المطالبات ويعفو عن جميع الديون والسلف لوجه الله تعالى اللهم تقبل منه واجعلها من أعماله الصالحة في هذه الايام العشر pic.twitter.com/AztDY8WVME — أحمد الرحيلي (@alruhaily_a) June 24, 2023

وعلق أبو وائل بالقول “ما أجمله من عمل، تفريج كرب عن المديونين والمعسرين، الله يكتب أجره ويعطيه حتى يرضيه”.

مااجمله من عمل تفريج كرب على المديونين ) والمعسرين ) الله يكتب اجره ويعطيه حتى يرضيه — ابووائل (@ww111a) June 25, 2023

وكتبت نورة الحربي “رجل في زمن قل الرجال. رجل أعمال يحرق مستمسكات طلبه من الناس ويعفو عن جميعهم. الله يكثر من أمثاله بين المسؤولين”.

رجل في زمن قلت الرجال.

رجل أعمال يحرق مستمسكات طلبه من الناس ويعفو عن جميعهم..

الله كثير أمثاله بين المسؤولين #الراتب pic.twitter.com/UeW5C5BD9G — نورة الحربي (@n_alharbi112) June 25, 2023

ويستحب في عشر ذي الحجة الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر وغيرها عمومًا، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء”. رواه البخاري.