شارك فرحة نجاحه مع أمه المتوفاة.. تفاعل واسع مع طالب تونسي ضرب مثالا في الوفاء (صور)

ضرب طالب تونسي مثالًا مؤثرًا في الوفاء والحب والعرفان بجميل والدته الراحلة، حيث توجّه ماهر الجزيري إلى قبر أمّه فور تلقيه نتيجة الشهادة الثانوية، ليشاركها فرحته.

ونشر الجزيري تدوينة يوم الجمعة، قال فيها، إنّه تلقى رسالة قصيرة بنتيجة الشهادة الثانوية (الباكالوريا)، ولكنّه آثر ألا يطلع على فحوى الرسالة، إلا عند قبر والدته.

وأضاف الطالب في تصريحات لقناة التاسعة التونسية، أنه أراد أن تكون والدته المتوفاة، أول من يطلع على نتيجته، مضيفًا أنه يشعر بفرحة غامرة ويهديها نجاحه، وأرفق الجزيري صورة مع التدوينة، يظهر فيها مبتسمًا إلى جوار قبر أمّه، وهو يحمل نتيجة شهادته على هاتفه النقال.

وقال الجزيري إنه توجّه إلى مقبرة والدته في ولاية بجاية، بصحبة أخيه فور تلقيه رسالة النجاح على هاتفه المحمول.

وأثارت هذه الواقعة، تعاطفًا وتفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي تجاه مشاعر الابن التي دفعته إلى مشاركة والدته الراحلة أسعد لحظاته، حيث أُعيد نشر تدوينته مئات المرات.

وحصل ماهر الجزيري على شهادة الثانوية العامة لعام 2023، في ولاية بجاية الواقعة شمال غربي تونس، بمجموع قدره 18.22.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم ودعمهم للشاب التونسي، حيث طالب البعض بتكريمه والاحتفاء به، ومنهم المعلّمة إلهام السويسي التي عبّرت في تدوينة، عن فخرها بنجاح نجل زميلتها الراحلة لمياء الوسلاتي.

كما طالب آخرون بتكريم رسمي لماهر الجزيري، كرئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة، معزّ الدبّابي خلال تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك.

كما لفت آخرون الانتباه، إلى أن وفاء الجزيري، هو نبتة من غرس والدته وتربيتها له، حيث استشهد الأستاذ الجامعي رياض السافي في تدوينة، بقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلم-: (إذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)”، ووجّه حديثه إلى الشاب التونسي قائلًا: “وأنت ولد صالح”.