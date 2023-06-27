بعد 16 يوما في الغيبوبة.. لقاء مؤثر بين طفل وأمه داخل المستشفى (فيديو)

التقت أم طفلها في مستشفى في البرازيل بعد أن قضى الصغير 16 يومًا في الغيبوبة، ووثقت عدسة كاميرا اللقاء المؤثر، الأربعاء الماضي، ليحظى بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

جرى لقاء الأم بطفلها في إحدى غرف العناية بالمستشفى، حيث كان الطفل يرقد، الذي انهار باكيًا فور رؤية أمه، في حين كان ينشغل بلعبة فيديو عبر شاشة الهاتف.

واحتضنت الأم بقوة طفلها الذي بدت عليه علامات المرض، وقالت صحيفة محلية إن الصغير جيلهيرمي مصاب بجروح مفتوحة على جلده.

وأوضحت والدته تيان غاندرا أن ابنها “يعاني من مرض نادر يسمى (انحلال البشرة الفقاعي)، الذي تم اكتشافه عند الولادة”، وقالت إن “المرض يسبب نقصًا في الكولاجين، ويجعل الجلد رخوًا ومعرضًا للانسلاخ مع أي احتكاك”.

ويمكن أن تظهر بثور على الجسم نتيجة إصابات طفيفة بسبب الحرارة أو الاحتكاك أو الخدش، وفي الحالات المتقدمة من المرض، يمكن أن تتكون البثور داخل الجسم، مثل بطانة الفم أو المعدة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الطفل جيلهيرمي يتميز بوعي حول مرضه والعناية بنفسه، إذ أشار إلى أن الجري هو أحد الأنشطة التي لا يستطيع القيام بها، لأنه “يعلم أنه إذا سقط، سيكون الضرر كبيرًا جدًا”.