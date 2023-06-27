دعاء يوم عرفة.. يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار
يتميز يوم عرفة، بالإضافة إلى شعائر الحج ومغفرة الذنوب للعام السابق له والذي يليه، باستجابة الدعوات، وهو ما أكده النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
فقال صلى الله عليه وسلم “خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير” رواه الترمذي.
ويوم عرفة من أعظم أيام الله، تُغفر فيه الزلاّت، وتُجاب فيه الدعوات، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين، وجعله الله كالمقدمة ليوم النحر، ففيه يكون الوقوف والتضرع، والتوبة والمغفرة وإنه لمجمع عظيم، وهو أعظم مجامع الدنيا.
#صور_واس| أَمَلٌ وَرَجَاءٌ فِي مَغْفِرَةِ رَبِّ اَلْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ.#واس_حج44 | #بسلام_آمنين#واس_عام pic.twitter.com/xD5I2v9cuF
— واس العام (@SPAregions) June 27, 2023
ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصًا شهادة التوحيد، فهي أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى وأتمه في ذلك اليوم.
كما ينبغي الإكثار من التلبية بصوت مرتفع “لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد.. والنعمة.. لك والملك.. لا شريك لك”.
أيضًا يجب الإكثار من الصلاة على رسول الله ﷺ والاستغفار، وينبغي أن يأتي بهذه الأذكار كلها، فتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة يقرأ القرآن وتارة يصلي على النبي وتارة يدعو وتارة يستغفر ويدعو مفردًا وفي جماعة.
#صور_واس| ضيوف الرحمن في صعيد #عرفات .. أكف للسماء .. وألسنة تلهج بالدعاء .#واس_حج44 | #بسلام_آمنين#واس_عام pic.twitter.com/ThHL2JS5X6
— واس العام (@SPAregions) June 27, 2023
وأيضًا من الأدعية المختارة والمستحبة عشية عرفة ويومها:
- اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرًا مما نقول.
- اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي.
- اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر.
- اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح.
- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
- اللهم اغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب عليّ توبة نصوحًا لا أنكثها أبدًا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا.
- اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، ونوّر قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير.
- اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
- اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا.