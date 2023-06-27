شاهد: لاعب باكستاني يشارك في تنظيف ساحات الحرم المكي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة مصورة للاعب الكريكيت الباكستاني محمد رضوان ينظف ساحات الحرم المكي الشريف.

وأظهر المقطع مشاركة رضوان عمّال النظافة التنظيف في الحرم المكي، حيث ذهب لأداء الحج هذا العام.

وأخذ لاعب الكريكيت واحدة من أدوات التنظيف وانخرط مع العمال الذين أظهروا احتفاء كبيرًا به، إذ بادروا إلى تصويره.

وحاز محمد رضوان (31 عامًا) على لقب أفضل هداف لباكستان، كما حقق ألقابًا عدة، وكان أول لاعب كريكيت يسجل 1000 نقطة في عام واحد خلال 20 جولة.

وتعد لعبة الكريكيت شهيرة ومنتشرة بشكل كبير في باكستان، وقد بدأ رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان حياته المهنية لاعب كريكيت في الفريق الوطني في لاهور من سنة 1969.