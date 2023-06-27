ضيوف الرحمن على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم (فيديو)
بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد الحجيج وتفويجهم إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
#صور_واس| #واس_حج44 | #بسلام_آمنين pic.twitter.com/1iPgkPEncy
— واس العام (@SPAregions) June 27, 2023
وبجاهزية لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، وفرّت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية، وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة، ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.
ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.
#مباشر_واس| خطبة #عرفة وصلاتي الظهر والعصر بمسجد نمرة.https://t.co/EaX7lu3nyf#واس_حج44 | #بسلام_آمنين#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) June 27, 2023
ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى.
وأمضى الحجّاج وعددهم يفوق المليوني حاج الليل في مخيّمات مكيفة في وادي منى، على بُعد نحو 7 كيلومترات من المسجد الحرام في مكة المكرمة، أقدس مدن المسلمين.
#فيديو_واس| مشاهد من جبل الرحمة بمشعر #عرفات.#واس_حج44 | #بسلام_آمنين#واس_عام pic.twitter.com/bfYMPaufRE
— واس العام (@SPAregions) June 27, 2023
ويُقام موسم الحجّ هذا العام دون أي قيود لناحية أعداد الحجاج أو أعمارهم، بعد 3 أعوام من تنظيم حج محدود على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا.
توافد الحجّاج إلى مشعر عرفة 🤲🏻#أذن_بالناس #بسلام_آمنين#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/kKaSM9MBj2
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 27, 2023
وصلوا مشعر عرفات، تغشاهم الرحمات.#أذن_بالناس #بسلام_آمنين#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/iIyBJ5YMqe
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 27, 2023