“كنتُ قسيسا ونطقت الشهادة في الكنيسة”.. حاج يروي سر رؤيا جعلته يعتنق الإسلام ويتبعه الآلاف (فيديو)

ينزل الحاج إبراهيم ريتشموند كما تسمّى بعد إسلامه، من السيارة التي أقلته إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، ويخرّ ساجدًا، ويلهج لسانه بالحمد والشكر لله العلي القدير، الذي منَّ عليه بأداء فريضة الحج هذا العام، ومنَّ عليه بنعمة الإسلام.

رؤيا وصوت ينادي

يروي الحاج إبراهيم قصته قائلًا “كنت قسًا لـ15 عامًا على رأس (كنيسة التجمع) في جنوب إفريقيا، التي يتبعها نحو 100 ألف مسيحي، قبل أن تأتيني رؤيا، وأسمع صوتًا يناديني أن آمر رجالي بارتداء الطواقي البيض، فقلت كالمسلمين، كزي المسلمين؟”.

ما الرؤيا التي جعلت القسيس إبراهيم يسلم ويتبعه الآلاف؟ #بسلام_آمنين pic.twitter.com/c3zqZaGpyn — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) June 25, 2023

استفاق إبراهيم وقال لنفسه إنه مجرد حلم، إلا أن الحلم تكرر مرات ومرات، وفي آخر مرة أصبح الصوت الذي يسمعه، أشد وأقوى عن ذي قبل، فقرر الذهاب إلى حشد الكنيسة في موعد اجتماعهم، تملؤه الرغبة والعزيمة لإقناعهم بالإسلام.

وللدهشة أسلم أتباع الكنيسة جميعهم على يدي القس السابق الذي يقول “هل تتخيلون إلى أي مدى يسّر الله هذا الأمر؟”، وفي الاجتماع التالي حضروا وجميعهم يرتدي الطواقي البيض، ونطق إبراهيم الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، داخل الكنسية والحشد يردد وراءه.

ويتابع روايته بتأثّر “آلاف الأصوات كانت تردد معي الشهادة، كنا سعداء”.

إلى جبل النور

أما عن القصة وراء حجه هذا العام، فقال إبراهيم “عندما أخبروني بأني سأذهب لأداء الحج هذا العام، قلت أنا؟ هذا مستحيل، لا بد أنكم تمزحون”، ولكن تحققت أمنية إبراهيم التي اعتقد أنها بعيدة.

يقول مفاخرًا “أنا أول شخص في عائلتي يلمس هذه الأرض المقدسة” فور وصوله إلى جبل النور الذي يقع به غار حراء، مهبط الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ويضيف وقد علت وجهه الابتسامة “أشعر بالرجفة، أريد الصعود إلى أعلى الجبل” بينما ينصحه المرشد بأن الصعود صعب، فيجيب “لا شيء صعب ما دمت تمتلك قلبًا كهذا، بسم الله لا شيء صعب، سييسر الله كل شيء لي”، ليبدأ الصعود.

يكرر التعبير عن شعوره بالسعادة قائلًا “أنا سعيد ومحظوظ في الوقت نفسه، ليمنحني الله هذه الفرصة الآن، لأنه قد لا تكون هناك فرصة غدًا”.

ويتابع “هنا صعد النبي محمد وحيدًا، وأنا سأتبع خطواته، وأسير في الطريق نفسه الذي سار فيه، وسيتبع ملايين المواطنين في بلدي جنوب إفريقيا خطواته، ليروا النور”.

يجهش إبراهيم بالبكاء وهو يستمع لقوله تعالى: {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.