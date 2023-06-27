ما فضل صيام يوم عرفة؟ وكيف تقضيه؟ داعية إسلامي يوضح (فيديو)

قال الداعية الإسلامي محمد مكي، إن من أفضل الأيام عند الله هي أيام العشر من ذي الحجة وخاصة يوم عرفة، وذلك وفقًا للنص القرآني والحديث الشريف، ويوم عرفة تحديدًا أفضل أيام العام وفقًا لسائر العلماء.

وأوضح في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء إلا لرفعة منزله ومكانته، وقد أقسم الله في سورة الفجر بمكانة أيام العشر من ذي الحجة {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، وقال النبي محمد أيضًا في حديث شريف (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام)، والمقصود هنا هي أيام العشر من ذي الحجة.

وقال مكي إن مزايا هذه الأيام هو الانخلاع من الذنوب والانشغال بالرجوع إلى الله عز وجل، سواء كان للحاج أو مَن لم يستطع الذهاب للحج.

وعن طريقة قضاء تلك الأيام وخاصة يوم عرفة، أوضح مكي “أعطانا النبي وصفة جميلة، وهي الإكثار فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل، وهي أعمال نشترك بها مع الحجاج في أعمالهم”، مشيرًا إلى أنه يجب على المسلم التنويع وأن لا يقتصر فقط على الأذكار.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد#أذن_بالناس #بسلام_آمنين#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/xMS4XqCuA3 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 27, 2023

وأضاف “أهم الأعمال في تلك الأيام هو أن يلتزم المسلم بالفرائض، لأن النبي قال في الحديث القدسي (ما تقرب إليّ عبد بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه)”.

وتابع “نؤدي صلوات الفريضة مع الجماعة وترديد الأذكار بعد الصلاة، وهكذا نشغل يومنا كله بالله، وأحب هذه الأعمال وأفضلها بعد الالتزام بالفرائض، هو صيام يوم عرفة”.

وذكر مكي الحديث النبوي (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده)، لافتًا إلى أنه لا يكفّر سنة ماضية فقط أو سنة قادمة فقط، بل الاثنين معًا.

وأشار الداعية الإسلامي إلى أحد طرائف العلماء حول صيام يوم عرفة، وقال “بعض العلماء قالوا إنه إذا أراد الإنسان أن يُطال في أجله ويُمد له عمره فعليه بصيام يوم عرفة، لأنه وفقًا لنص الحديث عبادة لسنة قادمة”.