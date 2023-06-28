المسلمون حول العالم يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك والملايين يملؤون المساجد والساحات (فيديو)

أدى ملايين المسلمين حول العالم صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم الأربعاء، واحتشد المصلون في المساجد والساحات منذ الصباح الباكر.

وأدى المسلمون الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك، وفي مختلف أرجاء العالم الإسلامي.

وفي أول أيام عيد الأضحى، تدفّق حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مِنى مهللين مكبّرين مع بزوغ فجر اليوم الأربعاء قادمين من مزدلفة، حيث باتوا ليلتهم بعد أداء الركن الأعظم بالوقوف على صعيد جبل عرفات.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك في باحات المسجد الأقصى المبارك، وامتلأت الساحات بالمهرجين وألعاب الأطفال.

أجواء عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم pic.twitter.com/NgdztGoEam — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 28, 2023

ونشرت منصات فلسطينية صورًا وفيديوهات لصلاة عيد الأضحى للمُبعَدين من المسجد الأقصى، حيث يُصلّون بجوار أسواره.

صورة .. المرابطات المقدسيات عقب أداء صلاة عيد الأضحى في طريق المجاهدين قرب الأقصى جراء إبعادهن عنه بقرارات الاحتلال pic.twitter.com/cH3Rntiq1p — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 28, 2023

ولم تكُف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، إذ اعتقلت عشرات الشبان بعد انتهاء صلاة العيد وخروجهم من باحات الأقصى.

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الشبان لحظة خروجهم من المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/uyMAVSzTpY — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 28, 2023

وفي السودان، وبخلاف العيد الماضي وعادة السودانيين بالصلاة في الساحات المفتوحة، تجمّع المصلون في العاصمة الخرطوم لأداء صلاة العيد في بعض المساجد، نظرًا للاشتباكات الجارية في البلاد منذ أكثر من شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي تونس، مارس المصلون عادتهم التقليدية المميزة، إذ خرجوا جماعات من مختلف المناطق في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس في مواكب جماعية لأداء صلاة العيد في جامع الزيتونة والتنزه في دروب الحي العتيق، في تقليد يُعرف بـ”خَرجة العيد”.





وفي إسطنبول، توافد الأتراك والأجانب بكثافة إلى المساجد التاريخية والكبيرة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، واكتظت جوامع المدينة وخاصة آيا صوفيا الكبير وتشاملجا والسليمانية بالمصلين لأداء صلاة العيد الذي يبدأ اليوم ويستمر 4 أيام.

وتدفق آلاف المسلمين في جمهورية شمال قبرص التركية على المساجد التي اكتظت بمرتاديها في العاصمة لفكوشا، الذين قدموا لأداء صلاة عيد الأضحى وسماع الخطبة والدعاء.

واكتظت المساجد، منذ صباح الأربعاء، في بلدان غربي منطقة البلقان بالمسلمين لأداء صلاة عيد الأضحى.

وتوافد عشرات الآلاف في البوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود وكرواتيا وشمال مقدونيا وألبانيا وكوسوفو إلى المساجد التاريخية لأداء الصلاة.

كما توافد آلاف المسلمين في أوزبكستان، منذ ساعات صباح الأربعاء، إلى المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى. ويواظب سكان أوزبكستان على إحياء تقليد قراءة سورة الفاتحة و”رؤية العروس” في الأعياد الدينية.

وتوافد آلاف المسلمين في أذربيجان على المساجد في العاصمة باكو لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. وبعد أداء الصلاة، ردد المصلون الدعاء من أجل سلام ورفاهية البلاد، والعالم الإسلامي.

وارتاد عدد كبير من المسلمين “مسجد طوكيو” بالعاصمة اليابانية، صباح الأربعاء، لأداء صلاة عيد الأضحى، واضطر عدد من المصلين إلى الصلاة في الفناء الخارجي بسبب اكتظاظ المسجد.

وفي فلورنسا، أجمل مدن إيطاليا، أدى المسلمون صلاة العيد في ساحة مفتوحة وسط المساحات الخضراء والأشجار.