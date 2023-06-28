نجوم وأندية العالم يهنئون المسلمين بحلول عيد الأضحى (شاهد)

حرصت الأندية العالمية ونجوم كرة القدم حول العالم على تهنئة المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقدّم الفيفا صفوف المهنئين بالقول “خالص تمنيات الاتحاد الدولي لكرة القدم لكم بعيد أضحى مبارك وسعيد مع أحبائكم أينما كنتم حول العالم، كل عام وأنتم بخير”.

وقدّم الدوري الإنجليزي التهنئة لمسلمين عبر صورة جمعت أبرز نجومه المسلمين، ومنهم صلاح والنني ونايف أكرد ورياض محرز.

وهنأت أندية عدّة من الدوري الإنجليزي جمهورها بهذه المناسبة، ومنها نادي ليفربول الذي قال “من الجميع في ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي: كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك عليكم وعلى كل من تحبون”، بينما فضّل مانشستر سيتي أن تكون المعايدة مصحوبة بالثلاثية التي حصدها هذا العام.

وحرصت أندية الليغا على تقديم التهنئة لجماهيرها من المسلمين، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة، اللذين حرصا على تقديم التهنئة لمشجعيهما من المسلمين حول العالم.

وجاءت تهنئة نادي إشبيلية مختلفة، فقدمها لاعبوه في مقطع مصوّر يردّدون فيه “عيد مبارك”، وفي صورة أخرى هنأ المسلمين عبر صور نجميْه المسلميّن ياسين بونو وزميله يوسف النصيري.

وفي إيطاليا هنأت أندية الدوري الإيطالي المسلمين، وأبرزها إنتر ميلان ويوفنتوس وروما، وحرص نادي باريس سان جيرمان -بطل الدوري الفرنسي- على تهنئة محبيه بهذه المناسبة.

وتباهى بطل البوندسليغا باللقب، فكتب نادي بايرن ميونخ “عراقة باهرة وتاريخ حافل، من بطل البوندسليغا إلى الأمة العربيّة والإسلاميّة، عيد أضحى مبارك وينعاد عليكم بالخير”.

🔴 عراقة باهرة وتاريخ حافل! ⚪ من بطل البوندسليجا إلى الأمة العربية والإسلامية، #عيد_أضحى_مبارك وينعاد عليكم بالخير! 🙌❤️#البايرن pic.twitter.com/re8HuHwv0j — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) June 27, 2023

وعربيًا، تقدّم نادي الأهلي المصري بتهنئة لمشجعيه، واختار أن تكون التهنئة بصوت وصورة مديره الفني السويسري مارسيل كولر.

وشاركت أندية عربية مثل الدحيل والسد في قطر، والنصر والهلال من السعودية محبيهم بهجة عيد الأضحى المبارك.

وحرص اللاعبون أيضًا على مشاركة محبيهم تلك المناسبة ومنهم المصري محمد صلاح -مهاجم ليفربول- الذي قال باللهجة المصرية “كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا”، ونجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة الذي كتب عبر حسابه جزء من تكبيرات العيد وختمها بـ “‏كل عام والأمة الإسلامية بخير عيد أضحى مبارك على الجميع يا رب”.

وكتب مسعود أوزيل النجم الألماني ذو الأصول التركية “أتمنى لجميع إخواني وأخواتي المسلمين عيد أضحى مباركا مليئا بالسعادة والرخاء، تقبل الله أعمالنا ومَنَّ علينا جميعًا بالخير والسلام والبركات”.

من الجميع في #يونايتد إلى الأمة العربية والإسلامية تهانينا لكم بمناسبة #عيد_الأضحى المبارك. 🙏 عساكم من عواده، وعيدكم مبارك! ❤️ pic.twitter.com/IsY1NvuSQT — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) June 27, 2023

🥳 العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد 🥳 عيد أضحى سعيد من أستون فيلا لكل المسلمين حول العالم! 💜#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/Gs4y5HSDuR — أستون فيلا (@AVFCArabia) June 27, 2023

يهنئ نادي مانشستر سيتي الأمة الإسلامية بحلول #عيد_الأضحى_المبارك كل عام وأنتم بخير 🎈🎉🥳#السيتي pic.twitter.com/cl8Etb5LEi — مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 27, 2023

من الجميع في ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة #عيد_الأضحى 🎈 عيد مبارك عليكم وعلى كل من تحبون! 🙌❤️ pic.twitter.com/f6nk3fALkF — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 27, 2023

Happy Eid to all Newcastle United supporters celebrating around the world 🥳🎈#EidAlAdha pic.twitter.com/fvJQuk9YEr — Newcastle United FC (@NUFC) June 27, 2023

يا ليلة العيد أنستينا 🥳 من العاصمة الإيطالية نُهنئكم بحلول #عيد_الأضحى ونتمنى لكم أيامًا سعيدة ❤️💛#روما pic.twitter.com/xhc3QpGE3n — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) June 27, 2023

أبشروا عاد العيد، وعادت الأناشيد 🥳🎶 الجميع في ميلان يتمنى لكم عيد أضحى مبارك ❤🖤 عــســـاكــم مــن عـــواده 😘😘😘#عيد_الأضحى_المبارك | #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/UkGQfQEwL4 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) June 27, 2023

نادي يوفنتوس يتمنى لكم عيد أضحى مبارك🎊 pic.twitter.com/V9kKjDKaBl — JuventusFC (@Juventusfcar) June 27, 2023

نادي إشبيلية يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. 🎈🎉 نتمنى أن تكون كل أياكم أعياد ومسرات. 🤩#إشبيلية pic.twitter.com/yeb9Yog1yD — إشبيلية (@SevillaFC_ARA) June 27, 2023

❤💙 نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول #عيد_الأضحى_المبارك pic.twitter.com/Pf8pExxUDZ — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) June 27, 2023

أنت العيد والعيدية يا أهلي 😍 pic.twitter.com/MgqEtuqemT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 28, 2023

عيدكم مبارك وعساكم من عواده 🕋

وتقبل الله طاعاتكم وصالح أعمالكم#الدحيل #قطر pic.twitter.com/1bHRSLPM6M — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) June 28, 2023

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول #عيد_الأضحى_المبارك. 🙌 pic.twitter.com/YPzEfajmM9 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 27, 2023

خالص تمنيات FIFA لكم بعيد أضحى مبارك وسعيد مع أحبائكم أينما كنتم حول العالم، كل عام وأنتم بخير 🕋 #عيد_الأضحى_المبارك 🐑 #EidMubarak 🐑 pic.twitter.com/HHJzhVa3Ld — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) June 28, 2023

عيدكم مبارك 💛 وكل عام وأنتم بخير 🙏 pic.twitter.com/KqHeCsmRG9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 28, 2023

🎊 كل عام وأنتم بخير 💙 🤳🏻 شارك أحبابك التهنئة باستخدام بطاقات #الهلال👇🏼https://t.co/Y6xqYIDVj2 pic.twitter.com/rrCySA6tNI — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 27, 2023

كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 28, 2023

الله اكبر الله اكبر الله اكبر

لا إله إلا الله

الله اكبر الله اكبر

ولله الحمد

الله اكبر كبيرا

والحمدلله كثيرا

وسبحان الله بكرة واصيلا

كل عام والأمة الاسلامية بخير عيد اضحي مبارك على الجميع يارب — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) June 27, 2023

𝗔𝗶̈𝗱 𝗠𝘂𝗯𝗮𝗿𝗮𝗸 à toutes et à tous 🤍

Taqabal Allahu mina wa minkoum 🕋🌙

Que Dieu accepte vos prières 🤲🏽 pic.twitter.com/gbQJKIdfYu — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) June 28, 2023