نجوم وأندية العالم يهنئون المسلمين بحلول عيد الأضحى (شاهد)

حرصت الأندية العالمية ونجوم كرة القدم حول العالم على تهنئة المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقدّم الفيفا صفوف المهنئين بالقول “خالص تمنيات الاتحاد الدولي لكرة القدم لكم بعيد أضحى مبارك وسعيد مع أحبائكم أينما كنتم حول العالم، كل عام وأنتم بخير”.

وقدّم الدوري الإنجليزي التهنئة لمسلمين عبر صورة جمعت أبرز نجومه المسلمين، ومنهم صلاح والنني ونايف أكرد ورياض محرز.

وهنأت أندية عدّة من الدوري الإنجليزي جمهورها بهذه المناسبة، ومنها نادي ليفربول الذي قال “من الجميع في ليفربول إلى العالم العربي والإسلامي: كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك عليكم وعلى كل من تحبون”، بينما فضّل مانشستر سيتي أن تكون المعايدة مصحوبة بالثلاثية التي حصدها هذا العام.

وحرصت أندية الليغا على تقديم التهنئة لجماهيرها من المسلمين، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة، اللذين حرصا على تقديم التهنئة لمشجعيهما من المسلمين حول العالم.

وجاءت تهنئة نادي إشبيلية مختلفة، فقدمها لاعبوه في مقطع مصوّر يردّدون فيه “عيد مبارك”، وفي صورة أخرى هنأ المسلمين عبر صور نجميْه المسلميّن ياسين بونو وزميله يوسف النصيري.

وفي إيطاليا هنأت أندية الدوري الإيطالي المسلمين، وأبرزها إنتر ميلان ويوفنتوس وروما، وحرص نادي باريس سان جيرمان -بطل الدوري الفرنسي- على تهنئة محبيه بهذه المناسبة.

وتباهى بطل البوندسليغا باللقب، فكتب نادي بايرن ميونخ “عراقة باهرة وتاريخ حافل، من بطل البوندسليغا إلى الأمة العربيّة والإسلاميّة، عيد أضحى مبارك وينعاد عليكم بالخير”.

وعربيًا، تقدّم نادي الأهلي المصري بتهنئة لمشجعيه، واختار أن تكون التهنئة بصوت وصورة مديره الفني السويسري مارسيل كولر.

وشاركت أندية عربية مثل الدحيل والسد في قطر، والنصر والهلال من السعودية محبيهم بهجة عيد الأضحى المبارك.

وحرص اللاعبون أيضًا على مشاركة محبيهم تلك المناسبة ومنهم المصري محمد صلاح -مهاجم ليفربول- الذي قال باللهجة المصرية “كل عام والجميع بخير وعيد أضحى مبارك علينا كلنا”، ونجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة الذي كتب عبر حسابه جزء من تكبيرات العيد وختمها بـ “‏كل عام والأمة الإسلامية بخير عيد أضحى مبارك على الجميع يا رب”.

وكتب مسعود أوزيل النجم الألماني ذو الأصول التركية “أتمنى لجميع إخواني وأخواتي المسلمين عيد أضحى مباركا مليئا بالسعادة والرخاء، تقبل الله أعمالنا ومَنَّ علينا جميعًا بالخير والسلام والبركات”.

Happy Eid to all Newcastle United supporters celebrating around the world 🥳🎈 #EidAlAdha pic.twitter.com/fvJQuk9YEr

Wishing all my Muslim brothers and sisters a blessed Eid Al Adha full of happiness and prosperity – May Allah accept our deeds and shower us all with goodness, peace, and blessings. 🤲🏼☪️🕌❤️ pic.twitter.com/rEYaLYKgXS

— Mesut Özil (@M10) June 28, 2023