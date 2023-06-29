أول أيام التشريق.. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في مشعر منى (فيديو)

واصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أداء المناسك برمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والطواف حول الكعبة في أول أيام التشريق، الحادي عشر من ذي الحجة.

وتوجه الحجاج صباح أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

وتأهبت منشآت الجمرات في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أعدت له خطط ومشروعات ومرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج، ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

وزود مشروع منشأة الجمرات بالمظلات العلوية، ومراوح التكييف المصاحب للرذاذ لتقليل درجة الحرارة، وإعداد السلالم المتحركة ومباني الخدمات وتخطيط المسارات الجديدة، ونشر كاميرات المتابعة لتعزيز آليات التحكم في تدفقات حركة الحجيج.

وجهّز بكاميرات ثابتة على طول المسارات المؤدية للمشاعر وكاميرات أخرى متحركة يتحكم بها فريق خاص بغرفة مستقلة لمتابعة حركة المشاة لتوزيع حركتهم بتوازن وتعديل معدل التدفقات، بما يتفق مع الخطط العامة لخدمة الحجيج وتنقلاتهم في المناسك.

وأمس الأربعاء واصل حجاج بيت الله الحرام، أداء مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى، مع بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافدوا مع بزوغ فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وشرعوا في رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

ويواصل الحجاج في إكمال مناسكهم، فيبقون أيام التشريق الثلاثة (الخميس والجمعة والسبت) في مشعر منى، ويكملون رمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، حيث يرمون في كل منها 7 حصيات.

وسُميت هذه الأيام أيام التشريق، لأن العرب كما قال ابن حجر: كانوا يُشرِّقون لحوم الأضاحي في الشمس أي يقطعونها وينشرونها فيها لتجفيفها وتقديدها.

وأعلنت السعودية يوم الثلاثاء أن إجمالي عدد حجاج هذا العام وصل أكثر من 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة، بينهم أكثر من 184 ألفًا من الداخل، حيث يعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا أواخر 2019.