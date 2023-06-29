جولة للجزيرة مباشر داخل سوق عريقة للأخشاب في قلب إسطنبول (فيديو)

من إمينونو التركية، يقول أونور أحد أصحاب ورش الأخشاب هناك، إن هذه المنطقة هي قلب إسطنبول منذ زمن بعيد إذ فيها المراكز التجارية جميعها والبنوك وعربات الخيول، فهي منطقة صاحبة تاريخ عريق جدًا.

وقدّم أونور -خلال جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في سوق الأخشاب هناك- شرحًا مفصّلًا للأعمال التي يقومون بها، وماذا يتم بيعه في “طهتا قلعة بإمينونو”؟

وأضاف أن الأشجار يتم تشكيلها بماكينات وأيادٍ ومجهودات متنوعة، ويتم تشكيلها على حسب طلب الشخص، ومنها أدوات المطبخ.

وقال “نحن نصنع المنتجات ونشكّلها، ويوجد عندنا الأكواب والسلال وأغلب هذه المنتجات من أخشاب الأريكو المستوردة، كلها تمامًا نحن من يصنعها، وإذا أُعجب العميل بشيء معين أو رآه على الإنترنت نستطيع أن نصنعه خصيصًا له، ونوفر له تلوين المنتج والحفر عليه بأنفسنا”.

وأشار أونور إلى بعض الحقائب على الأرفف قائلًا “هذه الحقائب كان يستخدمها الأتراك قديمًا كحقائب للمدرسة، ونحن نقدمها للناس لكي نذكّرهم بهذا، وهذه سلة الخبز”.

وتابع “نحن نقدم هذه المنتجات القديمة بشكل حديث للناس، وأيضًا نقدم لهم منتجات قديمة الطراز كملاعق خشب الزيتون وأدوات المطبخ، حتى حوض الغسيل الذي يستخدمه الناس في حياتهم اليومية”.

وأضاف “يوجد أيضًا أدوات أخرى مثل الأخشاب التي تكون تحت الأكواب الساخنة وفرش الوجه وفرش تمشيط الخيول والمنتجات التي يمكن استخدامها في تقديم الفطور مثل أطباق الفطور وأخشاب تقطيع اللحوم ومنتجات تقديم القهوة للمطاعم والمقاهي”.

وعن تاريخ السوق، قال أونور “في الحقيقة هذا السوق لديه تاريخ عريق، ويوجد العديد من العمال بذلوا جهودًا لرسم تاريخه والجانب الجميل من منطقة إمينونو هو الأخشاب وكثرتها”.

وأضاف “نحن حوّلنا هذا المكان إلى مكان حديث لكي يلفت نظر الناس، والمتخصصون الذين يصنعون هذه المنتجات أغلبهم في سن كبيرة الخمسين والسبعين، وأغلبهم متقاعدون ولكنهم يعملون بهذا العمل حبًا به ويصنعون منتجات رائعة حقًا”.

وعن مصادر الأخشاب التي يستخدمونها، قال أونور “نحن نجمع الأخشاب من المناطق جميعها، مثلًا شجر الكيزيل ينمو في منطقة سامسون، والزيتون بفي منقطة إيجا، وشجرة الصنوبر في الأماكن كلها بالطبع وتستخدم بشكل كبير، ولكن جودتها قليلة، وهناك أيضًا الأشجار التي نستوردها”.