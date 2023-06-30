الحجاج يواصلون رمي الجمرات والمتعجلون يطوفون الوداع لمغادرة مكة المكرمة (فيديو)

بدأ عشرات آلاف الحجاج، اليوم الجمعة، مغادرة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج، فيما واصل باقي الحجيج رمي الجمرات في مشعر منى، تأسيا بالنبي محمد (محمد صلى الله عليه وسلم) بينما بدأ المتعجلون من الحجاج طواف الوداع حول الكعبة المشرفة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة”.

وأضافت “بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع”.

ورمي الجمرات يستمر 3 أيام في أيام الحج، ويمكن أن يتم في يومين، على أن يبدأ المتعجل من الحجاج طواف الوداع.

وسبق أن خصصت السعودية مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات وضمان انسيابية حركة الحجيج.

ويأتي رمي الجمرات “تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه”.

والثلاثاء أعلنت السعودية، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم أكثر من 184 ألفا من الداخل، من أكثر من 150 دولة.

فيديو | في منظر مهيب امتلاء صحن المطاف بحجاج بيت الله الحرام #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/MuHPR6wBXy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 30, 2023

ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفًا و353، فيما اقتصر موسم الحج للعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.