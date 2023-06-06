هل هناك علاقة بين العبادة والتقرب إلى الله وسعة الرزق؟ الشيخ الددو يجيب (فيديو)

أجاب الداعية الإسلامي الشيخ محمد الحسن ولد الددو، عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، عن سؤال: “هل هناك ارتباط بين العبادة والتقرب إلى الله، وسعة الرزق؟” بأنه “لا يلزم ذلك”.

وأوضح ضمن حلقة بعنوان “منهج الإسلام في السعي لطلب الرزق”، أن الإنسان يُبتلى في هذا، فقد يُبتلى العابد بالنقص من رزقه في بعض الأحيان والزيادة فيه أحيانًا أخرى.

وأشار في هذا الصدد إلى الآية الـ84 من سورة الأنبياء في قصة سيدنا أيوب عليه السلام {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ}، فما علاقة العابدين هنا؟ لماذا لم يقُل “لِأُولِي الْأَلْبَابِ” كما في سورة “ص”؟

وقال إن ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره لقوله تعالى {وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ}، أن ذلك لـ”ألّا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا”.

وذكّر بأن الأنبياء ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا، وأشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يُبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي له الرضا ومن سخط فله السخط.

وتابع “كل هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى، والبلاء منه، فإذا أحسن الإنسان بحال معين فإنه سيغير ذلك الحال، والدنيا لا تدوم على حال أبدًا، لا بد أن تتطور وتتقلب {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}”.

وختم بالقول “اليوم ممكن أن يكون فقرًا وغدًا يكون غنى ثم فقر. اليوم صحة وبعدها مرض، وبعد المرض صحة، وهكذا إلى أن يأتي الأجل فيقطع الأمل”.