هل يجوز بيع الممنوعات في حالة العوز؟ الشيخ الددو يجيب (فيديو)

تطرّق الداعية الإسلامي الشيخ محمد الحسن ولد الددو، إلى مدى إباحة بيع الممنوعات في حالة العوز، وذلك خلال حديثه عن منهج الإسلام في السعي لطلب الرزق ومواجهة ضيق العيش.

وأجاب الشيخ الددو عبر برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أنه لا يجوز بيع الممنوعات حتى وإن كان الإنسان فقيرًا للغاية، بل عليه أن يبحث عن العمل الحلال أيًّا كان حتى لو كان سيحتطب، أي يجمع حطبًا.

وأشار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “لأَنْ يأخذَ أحدُكم أُحبُلَهُ ثمَّ يأتيَ الجبل، فيأتيَ بِحُزْمَةٍ من حطبٍ على ظهرِهِ فيبيعَها، فَيَكُفَّ اللهُ بها وجهَه، خيرٌ له من أن يسألَ الناسَ، أعْطَوه أو مَنَعُوه”.

وقال إن بيع المحرَّمات “شرعًا” لا خير فيه، ولا يُبتغى ما عند الله بمعصيته، إلا في وقت الضرورة القصوى وهو ضيق جدًّا.

والمقصود هنا هو ما يُخاف به الهلاك، أي إذا خشي الإنسان الهلاك على نفسه كأن يبيح لنفسه مثلًا أكل الميتة، وذلك على قدر الضرورة فقط.