تركيا.. أردوغان يلعب كرة السلة مع فريق من المسؤولين في المجمع الرئاسي (شاهد)

نشر رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والتكنولوجيا بالبرلمان التركي، مصطفى ورانك، مقطع فيديو للرئيس رجب طيب أردوغان وهو يلعب كرة السلة مع عدد من المسؤولين.

وفي تغريدة له على موقع تويتر، الجمعة، قال ورانك “من المؤكد أني أتراخى أثناء المباراة (لكن) لتسجيل فيديو”.

Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur… pic.twitter.com/hIXuZNEboG — Mustafa Varank (@varank) June 30, 2023

وتظهر في الفيديو لحظات لعب الرئيس أردوغان كرة السلة رفقة زملاء العمل وبرلمانيين من حزب العدالة والتنمية في ملعب مغلق بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه أردوغان وهو يلعب كرة السلة برشاقة مع فريق المسؤولين والبرلمانيين وسط تفاعل كبير.